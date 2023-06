Lavoro ibrido: Cisco Webex sale a bordo dei veicoli Audi

Cisco Webex sarà la prima applicazione di collaboration a salire a bordo dei modelli Audi. Grazie alla collaborazione con Cariad, società software del Gruppo Volkswagen, e con Harman, filiale di Samsung, già dal prossimo mese di luglio Cisco Webex potrà essere installato sui seguenti modelli del marchio tedesco: A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron ed e-tron GT commercializzati in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico e mercati internazionali.

Con l’affermarsi dell’hybrid work, l’ambiente di lavoro non è più circoscritto a un unico spazio o dispositivo, sottolinea Cisco. Le persone chiedono sempre più spesso modalità flessibili per svolgere la propria professione, e per questo hanno bisogno di soluzioni innovative e sicure.

“La nostra missione è trasformare l’auto connessa in un’estensione del luogo di lavoro ibrido“, ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e GM, Security & Collaboration, Cisco. “La nostra collaborazione con produttori leader come Audi offrirà ai clienti un modo sicuro e continuativo per rimanere connessi ed essere produttivi indipendentemente da dove e come si lavora“.

Come funziona l’integrazione di Cisco Webex a bordo di Audi

Semplice configurazione: i conducenti possono scaricare l’App Webex dall’Application Store disponibile sul sistema di infotainment dei veicoli Audi, senza bisogno di un telefono per la configurazione. Lo store garantisce costantemente che le applicazioni presenti nel veicolo soddisfino i più elevati requisiti di sicurezza del Gruppo Volkswagen. Grazie a ciò, è possibile passare senza problemi da una riunione Webex sul proprio dispositivo a una riunione a bordo dell’auto.

Funzionalità di sicurezza create ad hoc: grazie a funzionalità progettate in funzione della sicurezza, Webex entra in modalità solo audio quando l’auto è in movimento, in modo che il conducente partecipi alle riunioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Quando l’auto è in sosta è possibile partecipare in modalità video, visualizzando le persone e condividendo i contenuti.

Riunioni potenziate dall’intelligenza artificiale: i conducenti potranno accedere alle funzioni AI integrate di Webex per la eliminazione del rumore e l’ottimizzazione della voce, senza suoni di sottofondo fastidiosi come il rumore della strada o di lavori in corso.

Cisco – sottolinea l’azienda – collabora con oltre 32.000 società di trasporto in 169 Paesi del mondo e possiede 25.000 brevetti in questo settore. La partnership con Audi, Cariad e Harman fa parte del progetto Webex for Automobiles, che comprende Webex Meetings per Apple CarPlay e la collaborazione con case automobilistiche come Ford Motor Company e Mercedes-Benz.

“Siamo lieti di offrire ai clienti del Gruppo Volkswagen tutte le funzionalità di riunione di Webex, che rendono il lavoro ibrido più pratico e adattabile. Grazie al nostro nuovo Application Store, offriremo ai clienti una vasta gamma delle più popolari e indispensabili applicazioni, che collegheranno agevolmente l’auto con la loro vita digitale. Insieme ai nostri brand e partner del Gruppo Volkswagen, portiamo l’esperienza digitale in auto a un livello superiore, trasformando l’auto in un compagno intelligente“, ha dichiarato il Dr. Riclef Schmidt-Clausen, SVP, Domain Intelligent Cockpit & Body, CARIAD.

“Siamo entusiasti di collaborare con leader che condividono le nostre idee e che sono all’avanguardia nel settore tecnologico e automobilistico e di portare le funzionalità Webex all’interno delle auto supportando così i lavoratori ibridi. HARMAN Ignite Store consente agli sviluppatori di adattare facilmente i propri contenuti e servizi al settore automobilistico, garantendo al contempo che l’esperienza sia sicura e ottimizzata per l’ambiente del veicolo. Sono partnership come queste che trasformeranno l’esperienza all’interno dell’abitacolo offrendo esperienze di qualità e mantenendo i conducenti connessi a ciò che è importante“, ha affermato Albert Jordan, VP e GM dell’Automotive Applications Business Unit di HARMAN.