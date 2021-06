Lavoro ibrido anche per Apple, da settembre si torna in presenza

La campagna vaccinale a livello globale sta dando i suoi frutti, e una realtà lavorativa ibrida inizia a prendere corpo, come nel caso di Apple.

Secondo quanto riportato da The Verge, i dipendenti della società americana vivranno a settembre un ritorno parziale al lavoro in presenza.

Infatti, Apple ha comunicato ai propri collaboratori che verrà chiesto loro di tornare in ufficio tre giorni alla settimana a partire dall’inizio di settembre.

The Verge ha rivelato che Tim Cook, Ceo di Apple, ha inviato un’e-mail informando il personale del cambiamento.

Nel testo, il Ceo sottolinea che nonostante la società e i dipendenti siano stati in grado di reagire alla pandemia con efficacia e prontezza, è venuto a mancare il tassello fondamentale del rapporto umano fisico. Cook ha affermato che la videoconferenza ha ridotto la distanza tra le persone, ma ci sono cose che semplicemente non possono replicare.

La nuova normalità di Apple

Inoltre, Tim Cook ha affermato che alla maggior parte dei dipendenti verrà chiesto di entrare in ufficio il lunedì, il martedì e il giovedì, con la possibilità di lavorare in remoto il mercoledì e il venerdì. I team che devono lavorare di persona torneranno da quattro a cinque giorni alla settimana.

I dipendenti Apple avranno hanno anche la possibilità di lavorare da remoto fino a due settimane all’anno.

Per essere più vicini alla famiglia e ai propri cari, gestire viaggi imprevisti o qualsiasi esigenza dovesse manifestarsi, secondo la lettera. I manager devono approvare le richieste di lavoro a distanza. Si tratta di fatto della prima big del settore che annuncia un ritorno alla normalità.

Normalità che, come molti avevano ipotizzato, si prospetta dunque ibrida. Un’alternanza fra luoghi di lavoro tradizionali e domestici. Si tratta senza dubbio di un’opportunità da non sprecare.

Dopo anni a teorizzare lavoro agile e moderno, siamo di fronte a un cambio epocale.