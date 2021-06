L’autenticazione a più fattori di inWebo in Italia con Gruppo Filippetti

Arriva una nuova offerta di autenticazione per il mercato italiano: inWebo si è accordata con Gruppo Filippetti per proporre al mercato B2B e alla PA la soluzione proprietaria SaaS di autenticazione a più fattori.

Nata nel 2008 in Francia, inWebo propone una soluzione SaaS di autenticazione a più fattori (2FA/MFA) sviluppata su una tecnologia brevettata e basata su chiavi dinamiche casuali, elemento che la differenzia in modo sostanziale dai competitor del settore.

La soluzione fa leva sulla semplicità d’uso, la possibilità di utilizzare non solo il cellulare ma anche pc e bBrowser come fattore di possesso, nonché le certificazioni (ANSSI, GDPR, PSD2, PCIDSS).

In questo modo inWebo consente alle aziende di proteggere e semplificare l’accesso ai loro ambienti digitali interni e ad applicazioni sensibili come l’online banking e la firma digitale.

L’azienda francese ha iniziato la sua espansione in Europa e negli Stati Uniti. A gennaio 2021 inWebo ha avviato l’ingresso in Italia con una sede a Milano.

Perdiffondere la soluzione in tutt’Italia nel mercato delle imprese e nella PA inWebo si è accordata con il Gruppo Filippetti, global technology provider italiano multidisciplinare, che eroga servizi e sviluppa soluzioni smart negli ambiti della Digital Transformation, delle Technologies, dell’Industry, della Civil Construction & Infrastructure, del Building e della Mobility, tutti in ottica 4.0. L’accordo è già operativo a livello nazionale.

Chi è Gruppo Filippetti

Gruppo Filippetti nasce ad Ancona nel 1974, evolve la propria offerta nelle tecnologie per i data center e diventa uno dei principali system integrator italiani operante sui fronti della Digital Transformation, Mobility, Industry, Construction e Building, tutti in ottica 4.0. Dà vita alla divisione EPC + I (Engineering Procurement Construction + Installation), per le tecnologie IoT. Gruppo Filippetti ha 11 società controllate, 9 sedi italiane, 5 presenze europee e 420 professionisti