L’asset intelligence di Armis è ora disponibile su Google Cloud Marketplace

Armis, azienda specializzata nella visibilità e sicurezza degli asset, ha annunciato la sua presenza su Google Cloud Marketplace.

Questo accordo – sottolinea l’azienda – consentirà ulteriormente ai clienti di Armis di accelerare in modo sicuro la loro trasformazione digitale attraverso soluzioni scalabili, utilizzando i loro budget, consolidando gli acquisti e semplificando il processo di approvvigionamento di Armis attraverso Google Cloud Marketplace.

Secondo una ricerca di settore citata da Armis, i CIO si aspettano che i loro budget tecnologici crescano del 4,5% entro la fine di quest’anno, un aumento notevole rispetto alla media calcolata in 10 anni di crescita e pari al 4,1%.

Il cloud computing, la sicurezza informatica, la trasformazione digitale e gli aggiornamenti dei software si posizionano in cima alle priorità dei CIO quando identificano i driver che determinano l’aumento della spesa.

Google Cloud Marketplace consente agli utenti di distribuire rapidamente i pacchetti software nel loro ambiente Google Cloud, senza necessità di configurazione manuale.

“Google Cloud Marketplace sta semplificando il modo in cui le aziende e i responsabili della sicurezza scoprono, acquistano e gestiscono le tanto necessarie soluzioni cloud, contribuendo a colmare il divario tra i responsabili delle decisioni IT e i fornitori di soluzioni, come Armis.

Abbiamo riconosciuto l’opportunità di fornire ai clienti la tanto richiesta visibilità delle risorse attraverso Google Cloud Marketplace. Questo aiuta a supportare e proteggere le iniziative di trasformazione digitale dei clienti man mano che queste aziende crescono. Siamo estremamente entusiasti di essere disponibili su Google Cloud Marketplace e siamo entusiasti di poter aiutare altre organizzazioni che cercano il nostro expertise unico“, ha dichiarato Jimmy Harkin, VP, Strategic Development di Armis.

Armis Asset Intelligence Platform è un’innovativa piattaforma di asset intelligence che offre visibilità unificata delle risorse e una sicurezza superiore su tutti i tipi di asset, tra cui IT, IoT, OT, IoMT, cloud e cellular-IoT, sia gestiti che non gestiti.

Fornita come piattaforma SaaS Agentless, Armis si integra perfettamente con esistenti strutture IT e di sicurezza per fornire rapidamente l’intelligence contestuale necessaria per migliorare il livello di sicurezza di un’organizzazione, senza interrompere le operazioni correnti o i flussi di lavoro.

Armis aiuta i clienti a proteggersi contro i rischi operativi e informatici invisibili, aumentare l’efficienza, ottimizzare l’uso delle risorse e innovare, in sicurezza, con nuove tecnologie per far crescere il loro business.

Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud, ha affermato: “Man mano che le aziende crescono e trasformano digitalmente il loro business, richiedono soluzioni che aiutino a gestire i rischi associati agli asset gestiti e non gestiti. Con la piattaforma di Armis ora disponibile su Google Cloud Marketplace, i clienti avranno un grande accesso alle soluzioni cloud e gli esperti di cui hanno bisogno per mantenere le loro operazioni aziendali sicure mentre si muovono lungo il loro percorso di trasformazione“.

La disponibilità di Armis su Google Cloud Marketplace – mette infine in evidenza l’azienda – dimostra l’evoluzione del rapporto tra Armis e il fondo di crescita indipendente di Alphabet, CapitalG, che ha investito in Armis sin dal 2019.

