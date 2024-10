La fintech Axyon AI chiude con successo un finanziamento di 2,1 milioni di euro

Axyon AI, fintech con sede a Modena che migliora le performance degli asset manager offrendo loro opportunità di alpha attraverso ranking di asset e strategie basate sull’intelligenza artificiale (IA), ha annunciato di aver chiuso con successo un finanziamento di 2,1 milioni di euro.

L’azienda spiega che questo fundraising, che segna il completamento di un round di finanziamento per un totale di 6 milioni di euro avviato lo scorso dicembre per espandere le innovazioni di Axyon AI per gli asset manager, ha visto la partecipazione della società di venture capital statunitense Green Sands Equity, della holding italiana Investment Opportunity 1 oltre che di altri angel investors.

La nuova iniezione di capitale – sottolinea la fintech – rafforzerà in maniera significativa l’espansione commerciale e le iniziative tecnologiche di Axyon AI, dando ulteriore impulso alla sua missione di rivoluzionare il settore dell’asset management attraverso lo sviluppo di soluzioni avanzate di IA predittiva. Le risorse consentiranno alla società di innovare e migliorare ulteriormente i suoi strumenti basati sull’IA, offrendo agli asset manager una precisione e una comprensione senza precedenti delle complesse dinamiche di mercato.

Daniele Grassi, CEO e co-fondatore di Axyon AI, commenta: “Siamo molto soddisfatti di chiudere questo round di finanziamento rafforzando la nostra partnership accogliendo Investment Opportunity e Green Sands Equity. Avere un secondo venture capital con sede negli Stati Uniti che investe in una Fintech italiana è la testimonianza tangibile del nostro potenziale globale. Questo round sottolinea la fiducia condivisa nella nostra mission di rivoluzionare il settore dell’asset management e fa sì che la nostra espansione commerciale possa estendersi oltre l’Europa.”

Reema Kahn, CEO e fondatrice di Green Sands Equity: “L’Intelligenza Artificiale sta trasformando in maniera significativa tutti i settori industriali e l’asset management non è da meno, anche se non ne ha ancora sfruttato completamente le capacità. Axyon AI, con il suo comprovato track record e i suoi modelli algoritmici avanzati, è strategicamente posizionata per integrarsi con le esigenze degli asset manager. Questi ultimi sono alla ricerca di nuovi modi per generare alpha e i modelli avanzati di Axyon AI sono ideali per sostenere l’evoluzione del settore, offrendo potenti strumenti per l’analisi predittiva e l’ottimizzazione dei modelli”.

Dalla sua fondazione nel 2016, Axyon AI è sempre stata all’avanguardia nel fornire previsioni avanzate basate sull’Intelligenza artificiale, evidenzia l’azienda. Grazie all’integrazione di un’ampia gamma di set di dati tradizionali e non e a una tecnologia proprietaria all’avanguardia alimentata dall’IA, Axyon AI consente all’industria del risparmio gestito e ai relativi fornitori di infrastrutture di navigare nelle complesse dinamiche di mercato con maggiore precisione e intuizione.