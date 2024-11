La conferenza Fal.Con di CrowdStrike per la prima volta in Europa

Per la prima volta, approda in Europa la conferenza Fal.Con di CrowdStrike, mentre la domanda globale di consolidamento in materia di cybersecurity accelera.

CrowdStrike ospiterà il suo primo Fal.Con Europe, portando la più importante conferenza per gli utenti della cybersecurity al RAI di Amsterdam, dal 5 al 7 novembre. Il Fal.Con Europe inaugurale segue il record di Fal.Con 2024 che si è tenuto a Las Vegas lo scorso settembre, dove, con 6.000 partecipanti, si è registrato il tutto esaurito. Fal.Con Europe riunirà oltre 1.200 leader del settore, in rappresentanza di 400 organizzazioni provenienti da 50 Paesi, per discutere, fare rete e plasmare il futuro della cybersecurity. Inoltre, sponsorizzano ed espongono all’evento più di 35 organizzazioni partner, leader in tutto l’ecosistema della cybersecurity.

L’evento, della durata di tre giorni, prevede più di 65 sessioni di approfondimento, pensate per guidare le aziende nel loro percorso di consolidamento della piattaforma con CrowdStrike. Gli argomenti delle sessioni spaziano dall’intelligenza artificiale, alla sicurezza del cloud, al rilevamento e alla risposta degli endpoint, alla gestione dell’esposizione, all’identità, al rilevamento e alla risposta alle minacce, alla risposta agli incidenti e ai servizi proattivi, all’automazione IT, all’intelligence e alla caccia alle minacce, al SIEM di nuova generazione e molto altro ancora. Inoltre, ci saranno 14 sessioni di best practice guidate da clienti di organizzazioni leader, tra cui Mercedes AMG Petronas F1, Save the Children e Suez. L’evento comprenderà anche workshop pratici, corsi di formazione della CrowdStrike University, un Europe Partner Summit, il Fal.Con One Executive Summit e innumerevoli opportunità di fare rete con i leader del settore.

“Fal.Con è ora l’epicentro dell’ecosistema globale della cybersecurity. Dopo il successo da record di Fal.Con 2024 a Las Vegas, il mercato si è espresso chiaramente: i leader della cybersecurity di tutto il mondo si sono uniti a CrowdStrike per plasmare il futuro del settore”, ha dichiarato Jennifer Johnson, Chief Marketing Officer di CrowdStrike. “Fal.Con è più di una conferenza: è un movimento globale. Siamo entusiasti di portare l’innegabile slancio e l’energia di Fal.Con ai nostri clienti globali e di condividere la nostra missione di fermare le compromissioni con le organizzazioni di tutto il mondo”.

Fal.Con Europe vedrà la presenza di oltre 35 sponsor partner dell’ecosistema di cybersecurity aperto e leader di mercato di CrowdStrike. Gli sponsor partner includono gli sponsor Premier: Amazon Web Services, Intel e Dell; sponsor Diamond: Adaptiva, Island, Proofpoint e Zscaler; e altri 30 partner nelle categorie Platinum e Gold. Fal.Con Europe prende il via martedì 5 novembre con l’Europe Partner Summit di CrowdStrike, dove oltre 400 partecipanti delle organizzazioni partner di CrowdStrike si riuniranno per accelerare l’innovazione e le strategie di go-to-market con la piattaforma Falcon.