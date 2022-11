Kyriba rivoluziona le previsioni di cassa per i CFO, con Liquidity Planning

Kyriba, azienda specializzata nelle soluzioni IT e finanziarie basate su cloud, ha annunciato il lancio di Liquidity Planning, una soluzione di pianificazione e previsione dei flussi di cassa totalmente ripensata.

Liquidity Planning – spiega Kyriba – offre in un’unica piattaforma i dati di FP&A, capitale circolante e tesoreria in più scenari, supporta la previsione in parallelo di scenari multipli, la modellizzazione di lungo periodo e incorpora strumenti moderni di analisi per assistere i CFO nella gestione del costo del capitale in crescita, della volatilità dei mercati e del rischio di liquidità.

Gli uffici dei CFO potranno quindi analizzare al meglio i dati ed estrarre insight preziosi per gestire strategicamente la liquidità aziendale per migliorare l’accuratezza delle proiezioni dei free cash flow.

Bob Stark, Global Head of Market Strategy di Kyriba, ha dichiarato: “Oggi è cambiato il modo di effettuare previsioni. I leader della finanza aziendale faticano a reagire alla volatilità dei mercati, al rialzo dei prezzi delle commodity e al dollaro forte in fase di pianificazione dei budget per il 2023. Oggi più che mai, i CFO devono spiegare come raggiungeranno gli obiettivi di flussi di cassa di lungo periodo.

Liquidity Planning di Kyriba permette ai CFO e ai loro team di modellizzare diversi scenari previsionali in parallelo per gestire simultaneamente differenti scenari di rischio, sfruttando un’analisi dei dati approfondita per estrarre insight in tempo reale per la gestione della liquidità, l’esposizione verso le controparti e i KPI relativi al capitale circolante. Il costo di un forecasting inefficace è incrementato, raggiungendo livelli mai sfiorati prima. I CFO perdono milioni di euro perché non hanno gli strumenti per gestire la liquidità aziendale”.

Kyriba cita un report recente di IDC, secondo cui solo il 20% dei leader finanziari ha fiducia nelle previsioni oltre un mese e questa percentuale si abbassa ulteriormente per le previsioni oltre i tre mesi, raggiungendo il 5%.

Liquidity Planning di Kyriba migliora la previsione della liquidità e la pianificazione dei flussi di cassa, dando a CFO, tesorerie e leader finanziari la possibilità di prendere decisioni sulla liquidità di più lungo periodo con maggiore precisione e sicurezza.

L’innovazione della soluzione Liquidity Planning di Kyriba

Modellizzazione di scenari previsionali : nuove funzionalità per la previsione in parallelo di diversi scenari, con la possibilità di configurare i modelli in base a diverse ipotesi di mercato e liquidità.

: nuove funzionalità per la previsione in parallelo di diversi scenari, con la possibilità di configurare i modelli in base a diverse ipotesi di mercato e liquidità. Allungamento dell’orizzonte temporale delle previsioni : strumenti per costruire e consolidare previsioni di più lungo periodo, per pianificare i flussi di cassa con maggior confidenza allineandosi alle proiezioni derivanti dalle attività di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A).

: strumenti per costruire e consolidare previsioni di più lungo periodo, per pianificare i flussi di cassa con maggior confidenza allineandosi alle proiezioni derivanti dalle attività di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A). Analisi della liquidità: visualizzazione in tempo reale della liquidità e dell’esposizione verso le controparti per supportare la pianificazione della liquidità.

Questo è il terzo aggiornamento annunciato da Kyriba negli ultimi tre mesi per supportare i CFO in un periodo di volatilità e incertezza senza precedenti, sottolinea l’azienda.

Liquidity Planning segue gli strumenti Cash Forecasting AI, FX Portfolio VaR Analysis e Commodities Risk Management.