Kyndryl e Veeam annunciano un’alleanza strategica globale

Kyndryl e Veeam Software hanno annunciato un’alleanza strategica globale incentrata sulla fornitura di servizi di resilienza informatica supportati da tecnologie innovative, gestione esperta dell’infrastruttura e servizi di incident recovery.

Nell’ambito dell’alleanza, Kyndryl è da oggi un Veeam Accredited Service Partner (VASP).

Kyndryl offre servizi professionali e implementazioni tecniche relative alle soluzioni Veeam, tra cui:

Cyber Resilience completa: approccio integrato per aiutare i clienti a rafforzare la fiducia degli stakeholder con strategie per riprendersi efficacemente da qualsiasi condizione avversa, compresi incidenti informatici, errori umani e guasti hardware.

L’alleanza combina l’esperienza di Kyndryl nei servizi di sicurezza gestiti e le capacità di gestione dell’infrastruttura di Veeam, tra cui la nuova Veeam Data Platform e Veeam Backup for Microsoft 365. I clienti potranno beneficiare di una protezione dei dati semplificata e olistica, del ripristino da ransomware, di costi ottimizzati, di un’efficienza operativa, della conformità alle normative e della mobilità dei dati senza soluzione di continuità, oltre che di ambienti cloud-nativi e Kubernetes sicuri.

“Veeam è impegnata a garantire che le organizzazioni siano pronte a riprendersi quando accade il peggio. Che si tratti di un attacco informatico, di un’interruzione di servizio o di una calamità naturale, offriamo ai clienti la tranquillità di sapere che i loro dati sono al sicuro e possono essere rapidamente recuperati per mantenere la loro attività in funzione,” ha dichiarato John Jester, CRO di Veeam. “Siamo entusiasti di unire la nostra tecnologia all’esperienza di Kyndryl per portare i vantaggi della tecnologia Veeam ai clienti di tutto il mondo. Insieme, saremo in grado di garantire alle aziende la continuità operativa.”

“Le ricerche di Enterprise Strategy Group mostrano che il mercato ha un bisogno estremo di resilienza informatica avanzata a livello globale, motivo per cui l’ampliamento della partnership tra Veeam e Kyndryl arriva in un momento critico del mercato”, ha dichiarato Christophe Bertrand, Practice Director di Enterprise Strategy Group. “Le solide offerte che questi partner di lunga data hanno ideato, basate sulle rispettive tecnologie e competenze, sono focalizzate sulle esigenze principali dei clienti e del mercato. Abbiamo assistito alla crescita di questa partnership negli ultimi anni e ci aspettiamo che queste solide offerte siano ben accolte in un momento in cui le imprese sono alle prese con la complessità dell’IT e la criminalità informatica”.

“Con la crescente minaccia dei rischi informatici, garantire la resilienza informatica è una priorità assoluta per i nostri clienti”, ha dichiarato Debbie Nevin, Vice President of Global Alliances di Kyndryl. “La nostra partnership con Veeam ci aiuterà a garantire la continuità operativa dei nostri clienti e a resistere, prevenire e recuperare da incidenti informatici sempre più sofisticati”.