Kyndryl e Dynatrace insieme per favorire gli insights dei clienti

Kyndryl e Dynatrace hanno annunciato un’alleanza globale per fornire ai clienti soluzioni congiunte per migliorare gli insights e offrire decisioni aziendali più informate.

Kyndryl sfrutterà i propri servizi end-to-end, disponibili attraverso Kyndryl Consult, per generare nuovo valore di business attraverso le soluzioni Dynatrace.

Nell’ambito dell’alleanza, Kyndryl e Dynatrace collaboreranno per fornire ai clienti funzionalità congiunte, tra cui:

Osservabilità unificata: supportare i panorami applicativi dei clienti riducendo al minimo le interruzioni, ottimizzando il consumo di risorse, migliorando i tempi di diagnostica e ripristino e migliorando l’esperienza dell’utente.

Modernizzazione delle applicazioni: aiutare i clienti a ridurre il rischio di downtime dei sistemi e a supportare meglio una trasformazione digitale di successo attraverso un accesso migliorato alla struttura, comportamento e prestazioni attuali delle applicazioni.

dei sistemi e a supportare meglio una trasformazione digitale di successo attraverso un accesso migliorato alla struttura, comportamento e prestazioni attuali delle applicazioni. AIOps migliorato: fornire ai clienti informazioni più precise e attuabili per informare le decisioni aziendali, nonché ottenere risparmi di risorse e di costi grazie all’automazione delle attività manuali a basso valore.

Kyndryl fornirà inoltre i propri servizi end-to-end ai clienti Dynatrace, tra cui la valutazione delle applicazioni, la costruzione e l’implementazione di soluzioni personalizzate e servizi gestiti continui per fornire ai clienti un maggiore accesso al monitoraggio in tempo reale e ai relativi servizi gestiti in cloud .

“La leadership e il successo nella gestione di servizi IT mission-critical per molte delle più grandi organizzazioni del mondo fanno di Kyndryl un partner ideale per portare la piattaforma di osservabilità e sicurezza di Dynatrace a un maggior numero di clienti”, ha dichiarato Michael Allen, Vice President of Global Partners di Dynatrace. “Insieme, Dynatrace e Kyndryl forniscono soluzioni e servizi migliori e garantiscono un maggiore impatto sul business per aiutare i nostri clienti ad accelerare l’innovazione e la modernizzazione”.

“L’alleanza strategica di Kyndryl con Dynatrace crea maggiori opportunità per fornire ai clienti una maggiore osservabilità delle applicazioni e insights di business utilizzabili”, ha dichiarato Nicolas Sekkaki, Kyndryl Applications, Data and AI Global Practice Leader. “Questa alleanza supporta ulteriormente i nostri clienti comuni nel semplificare la complessità della gestione delle applicazioni per mantenere le loro business operation più critiche in modo economicamente vantaggioso”.

“L’utilizzo di OneAgent di Dynatrace e dell’esperienza di Kyndryl nella gestione delle applicazioni e dell’infrastruttura applicativa ha aiutato Hapag-Lloyd ad accedere a maggiori informazioni sui processi di sistema per aumentare la disponibilità dei nostri servizi aziendali”, ha dichiarato Michele Madaus, Director IT Supporting Platforms di Hapag-Lloyd. “Si tratta di un’importante pietra miliare nella nostra trasformazione in corso da una soluzione di monitoraggio tradizionale a una moderna piattaforma di osservabilità, abilitante per sfruttare al meglio le future funzionalità dell’intelligenza artificiale”.

L’alleanza globale tra Kyndryl e Dynatrace si basa su un rapporto di successo stabilito nel 2022, quando le aziende hanno iniziato a collaborare in America Latina per fornire servizi e soluzioni per modernizzare e semplificare le operazioni cloud per le aziende della regione. Questo ha portato a un progetto di trasformazione di successo con il Banco Patagonia in Argentina, dove le aziende hanno aiutato la banca a ottenere maggiore visibilità e monitoraggio dei propri canali digitali, consentendo di individuare più rapidamente le situazioni che migliorano l’esperienza dei clienti. Le aziende hanno stretto una collaborazione anche in Giappone e in Messico per migliorare l’osservabilità, la sicurezza e l’automazione delle operazioni multi-cloud per i clienti locali, oltre a contribuire ad accelerare i progetti di trasformazione digitale.

Con l’evolversi dell’alleanza, Kyndryl e Dynatrace prevedono di rilasciare ulteriori funzionalità incentrate sull’osservabilità unificata, sulla modernizzazione delle applicazioni e sulla migrazione al cloud, sull’automazione dei servizi e delle operazioni IT e sulla promozione dell’efficienza in modo economicamente vantaggioso.