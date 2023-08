Kyndryl diventa provider di servizi gestiti Cross-Cloud di VMware

Kyndryl annuncia di essere diventata provider di servizi gestiti Cross-Cloud di VMware, ottenendo la specializzazione VMware Managed Services e completando una Validated Service Offering (VSO) per VMware Cloud su AWS.

Grazie alla collaborazione, Kyndryl e VMware si impegnano a offrire ai clienti la tranquillità necessaria per concentrarsi sui propri punti di forza e innovare il business, sapendo che le esigenze di modernizzazione delle applicazioni e delle infrastrutture sono supportate da un fornitore di servizi gestiti di fiducia.

I servizi gestiti VMware Cloud su AWS consentono a Kyndryl di supportare le iniziative di modernizzazione dei clienti grazie a un ambiente VMware Cloud Foundation completamente coerente tra i data center on-premise e AWS. Inoltre, Kyndryl sta lavorando alla creazione di un servizio gestito Cross-Cloud di VMware basato sulle edizioni VMware Cloud per aiutare i clienti a ridurre il total cost of ownership degli ambienti on-premise, semplificare le operation, ridurre i rischi grazie a osservabilità, actionable insight e ottimizzazione delle prestazioni, nonché accelerare le migrazioni al cloud.

Grazie ai servizi gestiti Cross-Cloud di VMware, Kyndryl dimostrerà di possedere le capacità e le competenze necessarie per aiutare i clienti a costruire, implementare, migrare, modernizzare e gestire le proprie capacità di cloud ibrido, con un’impronta VMware.

“VMware e Kyndryl hanno dimostrato il proprio successo nell’aiutare i clienti comuni ad accelerare e reinventare l’IT e il business”, ha dichiarato Abhay Kumar, Vice President of Hyperscaler and Technology Partners, VMware. “La combinazione dei servizi gestiti Cross-Cloud di VMware e dei comprovati servizi di progettazione, implementazione e gestione di Kyndryl può sbloccare il potenziale inespresso del multi-cloud per aziende di ogni dimensione”.

“Oggi è sempre più difficile gestire patrimoni IT sempre più grandi, complessi e su cloud diversi: per questo i leader IT chiedono maggiore efficienza, intuizione e sostenibilità, ma spesso non sanno da dove cominciare”, ha commentato Harish Grama, Global Cloud Practice Leader di Kyndryl. “Queste certificazioni e le nostre partnership con i diversi hyperscaler ci aiuteranno a soddisfare le esigenze dei clienti lungo il percorso di modernizzazione IT all’interno di un ambiente cloud ibrido. Continueremo a rafforzare ed estendere la nostra collaborazione con VMware, così da supportare insieme i clienti nella modernizzazione del panorama tecnologico”.

Kyndryl e VMware sono partner strategici dal 2021 e collaborano per aiutare i clienti a migliorare i progetti di innovazione digitale e di modernizzazione del business, grazie al controllo aziendale.