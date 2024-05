Kyndryl Bridge, per i clienti un risparmio di quasi due miliardi di dollari l’anno e migliori risultati IT mission-critical

Kyndryl ha annunciato che Kyndryl Bridge, la sua piattaforma di business digitale basata sull’Intelligenza Artificiale e sull’integrazione aperta, ha raggiunto il numero di 1.200 clienti enterprise, il 20% in più rispetto all’obiettivo iniziale.

Con Kyndryl Bridge, l’azienda ha introdotto oltre 190 nuovi servizi, superando gli obiettivi prefissati per l’anno fiscale chiuso il 31 marzo 2024. Inoltre, Kyndryl Bridge offre ai suoi clienti vantaggi in termini di produttività stimati in quasi 2 miliardi di dollari all’anno, grazie alla possibilità di evitare incidenti gravi e cost di manutenzione programmata.

L’ampio utilizzo di Kyndryl Bridge testimonia l’importanza cruciale della piattaforma sul mercato. I clienti integrano sull’open platform un sempre maggior numero di ambienti e servizi on-premise e cloud, col fine di ottenere una maggiore visibilità, pianificazione ed efficienza nell’intero ambiente tecnologico. In risposta alle nuove esigenze emergenti, Kyndryl sta attivamente introducendo nuove capacità per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale e soddisfare i crescenti requisiti normativi.

“Stiamo offrendo ai nostri clienti un insieme di capacità trasformative a un ritmo accelerato, sfruttando dati, intelligenza artificiale e l’ampia esperienza di Kyndryl, per ottimizzare e semplificare la crescente complessità degli ambienti IT mission-critical”, ha affermato Antoine Shagoury, Chief Technology Officer di Kyndryl. “L’Azienda continua a investire nell’espansione dei servizi che forniscono valore di business ai clienti attraverso Kyndryl Bridge, consentendo loro di massimizzare i loro investimenti tecnologici per aumentare la produttività e accelerare il loro percorso verso la trasformazione digitale.”

Kyndryl Bridge per aumentare la produttività

Kyndryl Bridge è in grado di automatizzare oltre 100 milioni di processi e fornire più di 3 milioni di insight al mese. Questo incremento aumenta la velocità, l’affidabilità e la produttività delle operazioni IT e del personale permettendo alle imprese di offrire un supporto più efficiente alla clientela. Nel corso del prossimo anno, Kyndryl prevede di aiutare i propri clienti a ottenere risparmi incrementali, resilienza informatica e conformità alle normative, poiché l’azienda continua a investire in nuove funzionalità e Kyndryl Bridge beneficia della sua base AI.

Tramite l’utilizzo di Kyndryl Bridge, i clienti stanno riscontrando i seguenti vantaggi:

Meno incidenti IT: le aziende manifatturiere hanno registrato una riduzione fino al 95%, le aziende di logistica fino al 93%, le aziende di servizi finanziari fino al 92% e gli enti pubblici fino all’86%;

Maggiore aderenza ai requisiti normativi di conformità.

“Molte organizzazioni non hanno la possibilità di osservare in modo olistico, ottenere informazioni e intraprendere azioni in ambienti IT sempre più complessi, anche se il 70% delle imprese a livello globale considera tale osservabilità un fattore di produttività, efficienza operativa e innovazione”, ha dichiarato Jason Bremner, Research Vice President di IDC. “Grazie all’intelligenza artificiale e all’open integration, Kyndryl Bridge cerca di vincere questa sfida, fornendo trasparenza semplificandone le operazioni, riducendone il debito tecnico e consentendo alle aziende di innovarsi”.

Nuove capacità per rispondere alle crescenti richieste globali

L’azienda sta per lanciare nuovi servizi e capacità su Kyndryl Bridge nei prossimi trimestri, in risposta alle crescenti esigenze globali, tra cui:

AI-readiness, o Preparazione all’Intelligenza Artificiale – Kyndryl sta delineando una roadmap di implementazione dell’AI per le organizzazioni, offrendo una serie di servizi volti ad assistere i clienti nella costruzione di un’infrastruttura solida, una base dati affidabile e modelli necessari per sfruttare appieno l’AI. Le nuove offerte comprenderanno framework MLOps (Machine Learning Operations) e LLMOps (Large Language Model Operations), insieme alla Console Data e A I di Kyndryl, creando una visione unificata end-to-end dei dati dei clienti, del loro percorso e del loro ciclo di vita, per migliorare gli insight e l’abilitazione dell’AI.

Security compliance – Kyndryl Bridge integrerà e visualizzerà dati provenienti dalle operazioni dei sistemi IT e condurrà analisi per tracciare la catena di approvvigionamento dell’hardware, del software e di altri fornitori e subappaltatori terzi dei clienti, al fine di soddisfare i requisiti normativi locali. Ulteriori capacità saranno disponibili nei prossimi trimestri per assistere le organizzazioni nella risposta ai cambiamenti normativi.

Operazioni sostenibili – Kyndryl ha introdotto un servizio di Enterprise Sustainability Design and Implementation e di Kyndryl Sustainability Advisor di Kyndryl su Kyndryl Bridge al fine di ottimizzare le prestazioni e ridurre le emissioni in tutte le operazioni IT delle aziende. Queste soluzioni, abilitate per mezzo di Kyndryl Consult, offrono consulenza strategica, valutazioni di maturità e roadmap, consentendo ai clienti di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, come richiesto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive e dalle normative globali.

Modernizzazione aziendale – La prossima generazione di capacità di erogazione di servizi gestiti per mainframe di Kyndryl sarà basata su tecnologie AI, al fine di accelerare le operazioni di erogazione mainframe pianificate da Kyndryl Bridge. Queste nuove tecnologie, integrate con l’ampia esperienza di Kyndryl e con approfonditi insight forniti dalla piattaforma stessa, consentiranno alle aziende di modernizzare i propri carichi di lavoro mainframe. Questo include l’integrazione con le infrastrutture cloud o il trasferimento verso un ambiente di cloud ibrido, accelerando le operazioni e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.