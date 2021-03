Kubernetes, Gruppo Lutech punta sulla piattaforma Entando

Gruppo Lutech, ha attivato una partnership con Entando, piattaforma di gestione dei container applicativi Kubernetes.

La piattaforma Entando propone una metodologia finalizzata a un approccio modulare e unificato alle architetture software.

Un approccio che consente ai team It di snellire e velocizzare il rilascio delle applicazioni a favore di una maggiore focalizzazione sulle strategie aziendali, che si sposa con la visione che il Gruppo Lutech propone per i progetti di digital transformation e cloud migration.

Entando è una soluzione open source cloud native che basa il proprio modello di pricing sull’offerta di supporto a pagamento e sui servizi cloud erogati dal partner.

Tra le caratteristiche, la più interessante è il supporto dei micro-frontend (MFEs), che risolvono le criticità tipiche della containerizzazione Kubernetes, permettendo lo sviluppo di soluzioni applicative concorrenti e indipendenti e riducendone il time-to-market in maniera significativa.

La soluzione Entando è adatta a contesti aziendali che richiedono la riscrittura delle applicazioni, per esempio dopo una migrazione al cloud, con lo scopo di migliorarle e allungarne il ciclo di vita, o nella costruzione di ambienti applicativi ex novo.

Entando si dimostra valido anche supporto nella gestione delle applicazioni in ambienti di virtualizzazione o in cloud ibridi, e nell’adozione di strategie DevOps e di refactoring delle applicazioni a seguito della migrazione ai nuovi ambienti.

Otto risorse professionali del Gruppo Lutech completeranno a breve il percorso di certificazione sulla piattaforma Entando. Sono risorse già competenti su specifici contesti applicativi che ampliano il loro percorso formativo acquisendo il know how necessario allo sviluppo di progetti in modalità DevOps e su container Kubernetes.