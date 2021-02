Kroll, Marco De Bernardin è il nuovo country manager

Kroll continua il suo processo di crescita sul mercato italiano con la nomina a Country Manager di Marco De Bernardin.

La divisione di Duff & Phelps si occupa di investigazioni, mitigazione del rischio, compliance, cybersecurity e incident response.

Con un team basato a Milano, Marco De Bernardin in Kroll avrà l’obiettivo di espandere la gamma di servizi di investigazione, relativi alla gestione di problematiche complesse come frodi, casi di corruzione, controversie, ricerca di asset, violazioni di proprietà intellettuale, fughe di notizie e gestione della supply chain a livello globale in favore di aziende, studi legali, istituzioni finanziarie e agenzie governative in Italia e nella regione Emea.

Con una presenza ventennale nel mercato italiano e un network globale, Kroll è in grado di aiutare le aziende sia sul mercato nazionale che su scala mondiale.

Il team italiano di Kroll fornisce supporto in relazione a varie problematiche.

Si va dalla tutela del know how e della proprietà intellettuale contro azioni di attori esterni o interni; investigazioni complesse relative a fughe di notizie e informazioni confidenziali; investigazioni interne legate ai crimini dei colletti bianchi, whistleblower allegation e indagini sul posto di lavoro; security Risk Audit relativi alla supply chain; gestione del Cyber risk; attività investigative pre e post transazione a supporto delle merger and acquisition.

Nel corso dei suoi dieci anni di esperienza in Kroll, Marco De Bernardin ha lavorato a Madrid, Londra e Singapore, dove ha gestito un’ampia gamma di progetti complessi e ha lavorato per importanti clienti operanti in diverse aree geografiche, tra cui Europa, Nord America, Africa e Asia Sud-Orientale.

Le attività dell’ufficio Italiano di Kroll coprono la Grecia, l’Austria, Malta e l’Area Mediterranea