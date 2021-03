Krisp, l’app per cancellare il rumore nelle chiamate

Krisp è un’app di cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale progettata per eliminare i rumori di fondo nelle chiamate in tempo reale, rendendo le riunioni a distanza produttive sempre e ovunque.

L’app utilizza la tecnologia di intelligenza artificiale per capire la differenza tra la voce dell’utente e qualsiasi rumore o suono di sottofondo che possa distrarre o disturbare, come ad esempio il traffico, l’abbaiare dei cani, altre voci o i lavori di un cantiere.

Quando il team di sviluppo ha progettato Krisp, l’intelligenza artificiale è stata addestrata per “ascoltare” migliaia di ore di audio e in tal modo imparare a distinguere la voce umana dai rumori di fondo indesiderati. Il risultato, afferma l’azienda, è un’app in grado di filtrare automaticamente tutti i rumori dell’ambiente, lasciando che la voce dell’utente arrivi sempre forte e chiara.

Krisp funziona aggiungendo un layer tra il microfono e l’altoparlante esistenti e l’app per videoconferenze o il software di registrazione utilizzati: questo strato aggiuntivo lascia passare la voce, ma filtra tutti gli altri suoni.

L’app Krisp, sottolinea il team di sviluppo, esegue tutta l’elaborazione audio sul dispositivo dell’utente senza caricare l’audio sul cloud, il che significa che le registrazioni e le conversazioni sono sempre mantenute private.

Krisp, informa il team di sviluppo, è progettato per integrarsi con più di 800 diverse app per videoconferenze e comunicazioni: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e tante altre.

L’app Krisp è al momento disponibile solo su sistemi Windows 10 64 bit e Mac con macOS 10.13 High Sierra o superiori. Per il funzionamento, oltre a installare l’app serve anche un account Krisp.

Per l’utilizzo, Krisp prevede un piano Personal gratuito, per utenti individuali e con alcune limitazioni. Per utenti avanzati nonché per l’uso professionale, in team e aziendale di questa app di cancellazione del rumore, sono disponibili diversi piani a pagamento.

Oltre che per professionisti, team, imprese e organizzazioni, soprattutto in un periodo di smart working, l’azienda sviluppatrice indica Krisp come adatto anche per incrementare la produttività degli operatori dei call center.