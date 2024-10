Konica Minolta lancia SafeQ Cloud: la soluzione per ridurre i costi e semplificare la gestione dell’infrastruttura

Konica Minolta Italia annuncia il lancio di SafeQ Cloud, una soluzione innovativa progettata per semplificare e ottimizzare la gestione dell’infrastruttura di stampa aziendale, offrendo al contempo una riduzione significativa dei costi operativi.

SafeQ Cloud permette alle aziende di centralizzare le operazioni documentali, eliminando la necessità di costosi server interni e infrastrutture complesse.

SafeQ Cloud consente alle aziende di tutte le dimensioni di consolidare i processi di stampa in un’unica piattaforma cloud, riducendo i costi dell’infrastruttura IT tradizionale e semplificando la gestione dei flussi documentali da qualsiasi dispositivo e luogo. Questa soluzione trasforma l’approccio alla gestione della stampa, rendendola più efficiente, sicura e conveniente.

SafeQ Cloud permette di abbattere i costi legati ai server locali tradizionalmente utilizzati per la gestione delle stampanti, liberando le aziende dall’onere di mantenere hardware dedicato e costoso. La piattaforma offre un’esperienza di gestione semplificata: le operazioni di stampa possono essere monitorate e gestite in tempo reale da un unico punto di controllo, rendendo più semplice e fluida l’organizzazione dei flussi documentali.

Inoltre, grazie alla flessibilità garantita dal cloud, SafeQ Cloud consente l’accesso sicuro ai documenti da qualsiasi luogo, un vantaggio essenziale per le aziende che operano in modalità remota o distribuita. Le soluzioni di protezione avanzata, come la crittografia e il rispetto delle normative GDPR, assicurano la piena sicurezza di tutte le operazioni documentali, offrendo alle imprese la tranquillità di lavorare in un ambiente completamente sicuro.

SafeQ Cloud si integra perfettamente con gli attuali sistemi aziendali e permette di ridurre la complessità tecnica, offrendo una soluzione scalabile e facile da implementare, adattabile alle esigenze di crescita delle organizzazioni.

“Con SafeQ Cloud, permettiamo alle aziende di ridurre drasticamente i costi legati all’infrastruttura IT e di semplificare la gestione della stampa,” ha dichiarato Luca Dongiovanni, Product Manager Office Solutions di Konica Minolta Italia. “Grazie a questa soluzione cloud, è possibile eliminare le complessità, migliorare l’efficienza operativa e garantire la sicurezza dei dati, il tutto con una gestione centralizzata e intuitiva.”

Per ulteriori informazioni su SafeQ Cloud e altre soluzioni innovative di Konica Minolta, è possibile trovare tutte le informazioni sulla pagina dedicata