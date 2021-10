Konica Minolta Digital Easy, la digitalizzazione aziendale in pay per user mensile

Digitalizzare i documenti e automatizzare i workflow: Digital Easy lo fa con la Robotic Process Automation e l’intelligenza artificiale.

Per spiegare la proposta Digital Easy usiamo le parole di Marco Scuri, Product Manager Digital Solutions di Konica Minolta Italia: “La soluzione è un framework standard in cui introduciamo le personalizzazioni per il cliente. L’architettura rende veloce l’implementazione e il dialogo con soluzioni esistenti grazie al software proprietario Connetto, che è un tool di RPA. La Robotic Process Automation è fondamentale, quindi, perché automatizza perfettamente tutte le attività ripetitive e standardizzabili che sono a scarso valore aggiunto, ma fortemente soggette a errore umano e permette ai vari elementi della soluzione di integrarsi efficacemente. La differenza sul mercato Konica Minolta intende farla proprio così: semplicità dell’implementazione e dell’offerta, con un modello pay-per-user su base mensile e tre livelli di sottoscrizione, per portare nelle aziende una vera digitalizzazione dell’intero ciclo documentale“.

Unione intelligente tra software, RPA e intelligenza artificiale, Digital Easy è dunque un portfolio di soluzioni che permettono di digitalizzare i documenti e automatizzare i workflow collegati con un’implementazione rapida.

Alla base dell’offerta c’è l’analisi di processo.

Ogni azienda è a sé e Konica Minolta studia e analizza le attività interne per creare dei progetti su misura per ciascun cliente.

Focalizzandosi sul processo, Konica Minolta riesce ad integrare con le tecnologie e i sistemi aziendali una soluzione specifica e adatta al contesto di riferimento. Una volta definite le soluzioni, l’implementazione è agile e veloce: in media nell’arco di una settimana un modulo Digital Easy è già operativo e lascia al dipendente il pieno controllo sul processo.

Digital Easy copre l’intero processo di digitalizzazione dei documenti.

Si compone di diverse soluzioni, tutte basate sulla RPA – Robotic Process Automation: Expense, per la gestione della nota spese, Sign Book, per firmare i documenti da qualsiasi luogo, Contract, per la gestione digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, Archive, per l’automazione della conservazione digitale a norma, Procure to Pay, per l’automazione di tutto il ciclo passivo e Autodoc per generare automaticamente e in modo massivo i documenti da inviare al cliente.

Dell’integrazione delle diverse soluzioni con la tecnologia aziendale si occupa Konica Minolta, che è in grado di servire grandi imprese, Pmi e segmenti industriali che vanno dal finance al manufacturing.

Digital Easy si differenzia per l’approccio bottom-up, che parte dall’esigenza concreta di chi si occupa quotidianamente delle attività lavorative, e per l’implementazione rapida, così come per la semplicità di utilizzo delle diverse soluzioni.