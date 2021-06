Konica Minolta Business Solutions incorpora i sistemi di stampa tessile

Si è perfezionata la fusione per incorporazione della società Konica Minolta IJ Textile Europe S.r.l., con sede nel comasco, nella Spa, Konica Minolta Business Solutions Italia.

Konica Minolta IJ Textile Europe S.r.l. è un centro tecnologico all’avanguardia, fornitore di sistemi digitali avanzati di stampa su tessuto, e dispone di un service team che supporta i clienti europei: ha clienti localizzati prevalentemente in Italia e Turchia, ma anche nel resto d’Europa.

Il centro tessile europeo di Konica Minolta è situato a Bregnano (Como) ed è l’unico showroom al mondo del gruppo con i tre dei sistemi più avanzati per il mercato tessile: i pionieristici Nassenger SP-1, Nassenger 10 e Nassenger 8.

Konica Minolta Business Solutions Italia Spa è la filiale italiana di Konica Minolta Inc., multinazionale giapponese che crea e produce le tecnologie per l’uso delle immagini negli ambiti business technology (soluzioni di stampa per ufficio, stampa di produzione, stampa industriale, soluzioni per la gestione dei processi aziendali e dell’infrastruttura IT), healthcare (sistemi radiografici e diagnostici) e industrial-sensing (materiali ad alte prestazioni come dispositivi e sensori ottici).

La fusione permette di integrare i sistemi di stampa tessile nel portfolio di soluzioni di Stampa Professionale di Konica Minolta e consentirà di offrire ai clienti una maggiore qualità di servizio e un’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfarne le esigenze di digitalizzazione a 360°, oltre ad una maggiore efficacia dei processi e delle attività commerciali.

La nuova organizzazione risultante dalla fusione è di 210 persone, distribuite sulle tre sedi di Milano, Roma e Bregnano (Como).

Di questo organico 54 persone sono parte del Centro di Ricerca e Sviluppo, mentre le altre 166 rappresentano la struttura di Konica Minolta Business Solutions sul mercato italiano.