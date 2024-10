Konica Minolta abilita la gestione della conoscenza e digitalizzazione dei processi

La digitalizzazione dei processi sarà sempre più importante nella vita delle imprese. Per questo Konica Minolta è già da tempo impegnata nell’offrire alle PMI, ma anche alle grandi aziende, soluzioni orientate alla gestione della conoscenza aziendale e all’ottimizzazione delle infrastrutture IT.

“Konica Minolta Business Solutions Italia, la filiale italiana della multinazionale giapponese Konica Minolta, è sempre stata radicata sul mondo del printing” – racconta Davide Raggi, product manager Soluzioni Digitali di Konica Minolta. “Nell’ultimo quinquennio abbiamo voluto ampliare la nostra value proposition per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione, abbracciando altre aree di business”.

“Nella nostra divisione” – dichiara Raggi – “lavoriamo sulla digitalizzazione dei processi. Proponiamo una piattaforma di Enterprise Content Management, ma anche soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di collaborazione e condivisione. La nostra offerta è particolarmente interessante e gestisce non solo fatture e documenti cartacei, ma tutto ciò che caratterizza un’azienda e le consente di evolvere e adattarsi a un mercato che cambia”. Gestire i documenti in digitale, archiviarli, poterli ricercare, collegare i dati tra loro, sono elementi fondamentali per consentire alle aziende di prendere decisioni e agire rapidamente.

Konica Minolta M-files: gestione intelligente della conoscenza

M-Files è una piattaforma intelligente di gestione delle informazioni che permette di migliorare e semplificare il modo in cui le aziende gestiscono la CONOSCENZA per diventare più produttive, più efficienti e rimanere conformi. Trova, condividi e proteggi documenti e informazioni in modo rapido e semplice con M-files, anche nei settori più competitivi e dinamici.

Nel contesto competitivo odierno, la chiave è identificare i dati utili in modo da poter prendere decisioni consapevoli basate su informazioni accurate e aggiornate. In tali condizioni, è fondamentale che le organizzazioni, se vogliono rimanere competitive, ottimizzino e aumentino costantemente l’efficienza e la produttività dei loro processi aziendali.

L’implementazione di un sistema di gestione della conoscenza consente alle organizzazioni di trarre vantaggio dalla qualità, dall’integrità e dall’accuratezza delle loro informazioni. La gestione della conoscenza può anche essere utilizzata come mezzo per controllare il rischio, garantire la conformità, abilitare flussi di lavoro e procedure operative coerenti, armonizzando i processi.

M-files aiuta le aziende a:

Trovare rapidamente le tue informazioni consentendoti di raggiungere decisioni consapevoli basate sui dati più completi e recenti della tua azienda;

Accedere a tutti i dati rilevanti sui diversi repository disponibili, utilizzando un’unica piattaforma;

Ridurre i costi offrendo un rapido accesso a questi dati aziendali;

Aumentare la produttività della tua azienda creando flussi di lavoro fluidi e trasparenti;

Promuovere la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali;

Aumentare il ROI

Ottimizzare gli investimenti in Microsoft 365 poiché si integra perfettamente.

M-files AINO: trova esattamente ciò di cui hai bisogno grazie all’AI

L’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel campo della gestione delle informazioni segna l’inizio di una nuova era in cui precisione, efficienza e personalizzazione saranno fondamentali.

Konica Minolta M-files fornisce con AINO, una piattaforma di gestione delle informazioni di nuova generazione che migliora le prestazioni aziendali aiutandoti a trovare e utilizzare le informazioni in modo più efficace. Puoi porre domande su un documento o un’intera cartella, in qualsiasi lingua, e AINO risponde nella lingua in cui è stata posta la domanda. Non importa in quale lingua sia il documento originale.

L’intelligenza artificiale può trasformare radicalmente il modo in cui le organizzazioni gestiscono e interagiscono con grandi volumi di informazioni. Con l’evoluzione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, le organizzazioni possono aspettarsi miglioramenti significativi nella gestione delle informazioni, garantendo decisioni più consapevoli, una migliore sicurezza dei dati e un’esperienza utente più ricca e personalizzata.

Sostenibilità e green: il passaggio dalla carta a processi digitalizzati con M-files di Konica Minolta

In media, il 50% dei rifiuti di un’azienda è carta! Ogni anno negli Stati Uniti vengono scartati circa 1 miliardo di alberi di carta. Ridurre il consumo di carta si traduce in un’immediata contrazione dei costi di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti di carta oltre che in un importante beneficio per il nostro ambiente.

La digitalizzazione dei documenti cartacei e dei processi ad alta intensità di carta, come la fatturazione, non solo riduce la necessità di carta e altri materiali di consumo, ma aumenta anche l’efficienza operativa, riduce i costi di archiviazione e consente un rapido accesso alle informazioni utili. I processi basati sulla carta richiedono anche molti più passaggi manuali, rendendoli più inclini a errori e quindi aumentando la possibilità di generare inutili rifiuti.

L’esperienza concreta dei clienti

Molte sono le imprese che si sono affidate alla divisione Soluzioni Digitali di Konica Minolta. Una di esse è Giusto Faravelli, azienda di Milano che distribuisce ingredienti e materie prime per settori nutraceutico, farmaceutico, food e produzione industriale. La società ha anche sedi in Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Germania e filiali negli Stati Uniti e in Cina.

Giusto Faravelli ha sentito la necessità di rendere più efficiente tutta la gestione documentale, dando consistenza ai dati in ogni fase del processo di fornitura e Supply Chain.

L’integrazione della piattaforma M-Files di Konica Minolta ha apportato alcuni benefici.

Un primo vantaggio riguarda le procedure di caricamento dei documenti, che ora risultano snellite. Prima, non avendo un sistema integrato, c’era il rischio che i dati non fossero perfettamente sincronizzati. Oggi, invece, grazie a M-Files, i dati sono sempre sincronizzati in tempo reale e la classificazione dei documenti è diventata più affidabile. Inoltre, i dati possono essere arricchiti con metadati, che rendono la ricerca tra i documenti molto intuitiva, perché basata sulle informazioni più utili all’utente. C’è anche più trasparenza lungo il processo d’acquisto. Il management del cliente ha deciso anche di estendere l’uso della piattaforma a tutte le attività di archiviazione degli ordini fornitori e gestione dei documenti logistici. L’azienda ha voluto replicare questo modello di gestione documentale anche alle filiali estere.

“La divisione Soluzioni Digitali di Konica Minolta è relativamente giovane: abbiamo grandi ambizioni, progetti e importanti obiettivi di crescita“ – conclude Raggi. “In Italia il mondo della gestione documentale, o meglio della gestione della conoscenza, è ancora molto da sviluppare. Incontriamo spesso sul mercato barriere culturali e cognitive, intese come resistenza al cambiamento, tecnologiche e di budget. La nostra mission è permettere alle aziende di superare tutte queste resistenze”.