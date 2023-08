Kneron presenta il chip KL730 AI: potenza di calcolo a basso consumo energetico per l’intelligenza artificiale generativa

Kneron, società di San Diego specializzata in AI full stack e nota per le sue pionieristiche unità di elaborazione neurale (NPU), annuncia il lancio di KL730, un chip NPU di tipo auto con processore di segnali di immagine (ISP) integrato, che offre funzionalità AI sicure e a basso consumo energetico a un’ampia gamma di applicazioni, dai server aziendali agli elettrodomestici intelligenti e ai sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Il KL730 è un chip unico nel suo genere, progettato fin dall’inizio pensando all’IA e vanta l’innovazione tecnologica versatile, efficiente dal punto di vista energetico e sicura di Kneron. Dotato di un’interfaccia periferica che collega senza problemi diversi segnali digitali come immagini, video, audio e onde millimetriche, il chip consente lo sviluppo di diverse applicazioni di intelligenza artificiale in tutti i settori.



Il chip affronta anche uno dei maggiori ostacoli all’adozione diffusa dell’IA: i costi elevati dovuti alla prevalenza di hardware poco efficienti dal punto di vista energetico. Con uno sviluppo sbalorditivo, il KL730 offre un salto da 3 a 4 volte in termini di efficienza energetica rispetto ai precedenti modelli Kneron ed è dal 150 al 200% più efficiente rispetto ai principali concorrenti del settore.

“L’esecuzione dell’IA richiede chip dedicati all’IA con un’architettura completamente diversa da quella che abbiamo visto finora. Una semplice riappropriazione di tecnologie adiacenti, come i chip GPU dedicati alla grafica, non è sufficiente”, afferma Albert Liu, fondatore e CEO di Kneron. “Il KL730 è un vero e proprio cambiamento per l’IA di frontiera. Grazie alla sua efficienza senza precedenti e al supporto per le reti neurali trasformate, stiamo consentendo agli utenti di tutti i settori di sbloccare il pieno potenziale dell’IA senza compromettere la privacy e la sicurezza dei dati”.

Kneron è da tempo impegnata sul fronte dell’IA edge senza connettività cloud e ha sviluppato una serie di chip leggeri ma scalabili per far progredire queste capacità in modo sicuro. Nel 2021, Kneron ha introdotto il KL530, il primo chip di IA edge che supporta le reti neurali a trasformatore, alla base di tutti i modelli GPT (Generative Pre-trained Transformer). Il KL730 completa questa gamma con chip che offrono una potenza di calcolo di base che va da 0,35 a 4 tera di operazioni effettive al secondo, ampliando la capacità di supportare i più avanzati modelli GPT leggeri a grande linguaggio come il nanoGPT.

Il KL730 si trova inoltre in una posizione unica per trasformare la sicurezza nel panorama dell’AIoT, consentendo agli utenti di eseguire i modelli GPT sia parzialmente che completamente offline. Il chip utilizza Kneo, la rete AI edge privata e sicura di Kneron, per consentire all’AI di risiedere sui dispositivi edge degli utenti, offrendo loro un maggiore controllo sulla privacy dei dati. Le applicazioni sono a livello industriale: dalle soluzioni server aziendali, ai veicoli, ai dispositivi medici alimentati dall’intelligenza artificiale, la maggiore sicurezza consente una maggiore collaborazione tra i dispositivi, pur continuando a salvaguardare la privacy. Ad esempio, gli ingegneri possono progettare nuovi chip di semiconduttori senza condividere dati riservati con le grandi società di cloud che gestiscono i data center.

Il KL730 sarà presto disponibile per la campionatura da parte dei produttori di dispositivi. Per ulteriori informazioni e per esplorare le infinite possibilità del KL730, visitate il sito