Kirey Group: Roberto Marzocca è il nuovo Head of Cybersecurity

“Sono onorato di poter iniziare un mio nuovo capitolo professionale in Kirey Group, dove avrò l’opportunità di collaborare con un team estremamente competente per sviluppare la practice cybersecurity rinnovando la quantità, la qualità e la modalità dei servizi che andremo a proporre sul mercato”, ha affermato Marzocca. “Le direzioni su cui andremo a lavorare, nel segno comune dell’innovazione, saranno sicuramente tre: integrazione, per porre in dialogo tutti i sistemi dei nostri clienti; automazione, per contrastare le minacce in maniera sempre più efficace; e, infine, predittività, per individuare i rischi ancor prima che si verifichino e agire di conseguenza”.