Kirey Group accelera il suo percorso di crescita grazie a One Equity Partners

Kirey Group, azienda tra i principali IT system integrator italiani e sviluppatore di soluzioni tecnologiche proprietarie, continua il suo percorso di crescita grazie all’ingresso nel proprio capitale di One Equity Partners (“OEP”), società di private equity specializzata nel middle-market, con lo scopo ultimo di realizzare una nuova offerta di respiro europeo nell’ambito dei servizi IT.

Fondata nel 2017 a seguito di un’operazione di management buyout, Kirey Group, con headquarter a Milano e un’impronta geografica globale, serve oltre 400 aziende clienti in qualità di specialista della trasformazione digitale, offrendo un supporto tecnologico all’avanguardia, che spazia dalla data analytics alla cybersecurity, dal cloud computing allo sviluppo di software as a service.

Il Gruppo vanta inoltre una consolidata expertise nei settori bancario e assicurativo, assicurandosi una posizione di leadership nel segmento sia in Italia che all’estero, ed in particolare sul mercato spagnolo, con un’offerta dedicata ad agenti assicurativi e broker.

La volontà di OEP di creare con Kirey Group un nuovo leader pan-europeo dei servizi IT trova evidenza nell’acquisizione di Synergyc – IT provider con sede in Bulgaria che si è distinto nella regione per le sue capacità di leadership in ambito consulting, IT Infrastructure e Financial Services – avvenuta in contemporanea con l’ingresso di OEP.

“Siamo lieti di supportare Kirey Group nella sua ambizione di diventare leader nella trasformazione digitale sul mercato italiano ed europeo. Crediamo, inoltre, che la simultanea unione di Kirey Group e Synergyc creerà un nuovo player di rilievo in grado di posizionarsi sul mercato dell’IT Service europeo, il quale vive una rapida espansione trainata dalla crescente diffusione del remote working e dalla richiesta di digitalizzare processi di business”, afferma Joerg Zirener, Senior Managing Director, One Equity Partners.

“In piena coerenza con il nostro DNA originario di build-up, diventiamo interpreti del progetto di OEP volto a creare un nuovo polo digitale europeo. Insieme all’acquisizione di Synergyc, l’ingresso di OEP dà un nuovo impulso ai nostri piani di sviluppo, garantendoci nuove risorse e competenze per consolidare il nostro posizionamento all’interno e all’esterno del mercato italiano e assicurare ai nostri clienti un valore aggiunto continuativo.

One Equity partners è il partner di investimento perfetto per un business in continua trasformazione come quello di Kirey Group, e grazie alla possibilità di ampliare l’offerta con le competenze di Synergyc, siamo certi che saremo in grado di fornire servizi sofisticati in aree all’avanguardia, rivolgendoci alle aziende di tutti i settori che sono costantemente alla ricerca di modi di utilizzare la tecnologia per perfezionare i loro modelli di business e migliorare l’esperienza dei loro clienti”, dichiara Vittorio Lusvarghi, CEO di Kirey Group.