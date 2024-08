Kingston lancia un SSD NVMe progettato per i data center

Kingston Digital Europe Co LLP, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, Inc., tra i leader mondiali nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato il lancio del suo più recente SSD per data center, DC2000B, un drive SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 ad alte prestazioni ottimizzato per l’impiego come unità di avvio interna ai server rack ad elevato volume.

Utilizzando la più recente interfaccia PCIe Gen 4×4 con NAND 3D TLC a 112 strati, spiega Kingston, la DC2000B è ideale per le applicazioni di avvio di server interni e per l’uso in sistemi appositamente costruiti dove sono richieste prestazioni e affidabilità superiori. Il modello DC2000B include anche un nuovo dissipatore di calore in alluminio, che contribuisce a garantire un’ampia compatibilità termica con un’ampia varietà di sistemi.

“I produttori di server Whitebox e gli OEM di server Tier 1 nei loro server di ultima generazione prevedono oramai sempre socket M.2 per l’avvio e la cache interna dei dati“, ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD business manager di Kingston EMEA. “Il drive DC2000B è stato progettato per assicurare le prestazioni e la resistenza in scrittura indispensabili per poter gestire numerosi carichi di lavoro con cicli ad alta intensità. Spostando le unità di avvio all’interno del server si lascia il prezioso spazio frontale a disposizione dello storage dei dati.”

Il drive DC2000B offre capacità da 240GB, 480GB e 960GB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito e dalla affidabilità Kingston, sottolinea il produttore.

Funzionalità e caratteristiche tecniche del drive SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 DC2000B, dichiarate da Kingston: