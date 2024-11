Keenetic: nuovi router special edition con prestazioni elevate e design minimalista senza antenne

Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking di alta gamma in fase di espansione nel mercato italiano, così come testimoniato dalla crescita media del 65% mese su mese delle attivazioni dei dispositivi da parte degli utenti finali, lancia la sua nuova linea di router senza antenne in edizione speciale.

I tre modelli, Challenger SE, Sprinter SE e Hopper SE, sono tutti progettati per soddisfare la necessità di coniugare prestazioni elevate in termini di velocità, stabilità e sicurezza, con un design minimalista che possa integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

Alla base di ogni dispositivo Keenetic c’è sempre KeeneticOS, il sistema operativo proprietario modulare che offre agli utenti flessibilità e controllo superiori, garantendo un’esperienza di rete sicura e stabile. È dotato di un’interfaccia web sicura, facile da usare e accessibile ovunque attraverso un dominio privato che si crea gratuitamente.

KeeneticOS include funzionalità avanzate come il monitoraggio del traffico basato su tecnologie di intelligenza artificiale, VPN integrata, potenti strumenti di segmentazione e un alto livello di cybersecurity, creando un ambiente online sicuro per tutti proteggendo i dispositivi da attacchi dannosi di malware, ransomware, spyware e altri tentativi di phishing e offrendo controlli parentali personalizzabili.

Progettato per evolversi col mutare delle esigenze sia domestiche che aziendali, KeeneticOS consente agli utenti di personalizzare facilmente la propria rete con funzioni aggiuntive, diventando lo strumento ideale per ottimizzare le prestazioni e la connettività a prova di futuro. Infatti, tutti i dispositivi Keenetic offrono aggiornamenti costanti del sistema operativo per evitare l’obsolescenza istantanea, allungare la vita del router e ridurre l’impatto anche in termini di sostenibilità.

Challenger SE. Dotato di tecnologia Wi-Fi 6 AX3000 e doppie porte Ethernet da 2,5 Gigabit, il Challenger SE garantisce velocità fino a 4800 Mbps in full duplex. Supporta i protocolli VPN più avanzati con velocità che vanno da 100 a 500 Mbps, assicurando connessioni sicure ed efficienti.

Perfetto sia come router principale sia come controller per reti Wi-Fi mesh multi-gigabit, Challenger SE si adatta facilmente alle esigenze di espansione della rete grazie allo switch fisico, che consente di convertirlo in un extender da 2,5 Gigabit.

Hopper SE (Disponibile da dicembre 2024). Offre una connessione Internet ad alta velocità per gli ambienti più esigenti. Alimentato da un processore ARM dual-core a 1300MHz e con quattro porte Ethernet da 1 GB, è perfetto come router principale per uffici, aziende e hospitality.

L’antenna interna – sottolinea Keenetic – garantisce una grande potenza del segnale per raggiungere e mantenere connessi anche gli angoli più remoti, se necessario può supportare nuovi punti d’accesso come lo Sprinter SE. La porta USB 3.0 consente di collegare modem 4G di backup, una stampante condivisa o un disco rigido esterno, o anche tutti questi dispositivi insieme tramite un hub USB.

Sprinter SE (Disponibile da dicembre 2024): è un dispositivo simile all’Hopper SE ma senza porta USB e con un interruttore di modalità A/B per scegliere rapidamente quale configurazione utilizzare tra router centrale e quella di extender.

Ideale per espandere la copertura dell’Hopper SE tramite un backhaul wireless o cablato, può essere utilizzato come extender anche a supporto di altri dispositivi Sprinter SE per ampliare la copertura Wi-Fi. Con tecnologia Wi-Fi 6 AX3000 e 4 porte Gigabit, è perfetto per ambienti con alta densità di traffico gestibili da remoto attraverso KeeneticOS.

“Con la linea Special Edition rispondiamo a una richiesta importante dei nostri clienti: disporre di una rete potente e affidabile che unisca alte prestazioni a un design minimalista. I nuovi dispositivi Keenetic, grazie al loro format con antenne integrate, si adattano perfettamente a contesti professionali, come uffici, studi, aziende e tutto il mondo Horeca. La versatilità operativa del software proprietario KeeneticOS, supportata dalla facilità di integrazione in armadi rack e dalle avanzate funzionalità di rete, li rende la scelta ideale per professionisti che cercano soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di combinare design, prestazioni e scalabilità “, ha dichiarato Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia.