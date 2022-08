Kaspersky potenzia il servizio MDR per la sicurezza aziendale

Kaspersky ha annunciato di aver reso più semplice, per i clienti del servizio Managed Detection and Response Optimum, contattare gli esperti del suo Security Operation Center (SOC).

Ora quindi, le medie imprese potranno contattare direttamente gli analisti del SOC di Kaspersky e porre domande 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando una chat dedicata.

L’azienda ha, inoltre, investito nello sviluppo del servizio MDR in Europa, ampliando il team di esperti con analisti locali.

Il mercato degli MDR – ha sottolineato Kaspersky – sta crescendo in modo significativo, poiché le aziende devono far fronte alla carenza di professionisti della sicurezza, alla mancanza di competenze necessarie per creare un SOC interno e alle riduzioni di budget.

Per colmare queste lacune però, è importante che tra l’ampia varietà di servizi disponibili, le aziende trovino un partner MDR affidabile ed efficiente.

Di conseguenza, Kaspersky ha deciso di migliorare l’offerta Managed Detection and Response Optimum per renderla ancora più accessibile e vantaggiosa per le medie imprese.

Gli esperti di sicurezza possono ora porre domande agli analisti SOC dell’azienda su un incidente specifico in tempo reale. La chat è disponibile all’interno di una “scheda incidente” nel Kaspersky Security Center, la console di gestione.

In qualsiasi momento e tramite la chat, i team di sicurezza possono ricevere il più rapidamente possibile l’aiuto di esperti sull’incidente che stanno affrontando e consigli sulle azioni di risposta.

Inoltre, nuovi analisti in Europa si uniranno a Kaspersky SOC per aiutare a proteggere i clienti locali. Kaspersky MDR ha una forte diffusione in Europa, dove si ha il 47% della copertura del servizio, soprattutto in Italia, Germania e Austria che sono gli utenti più attivi di questo servizio, ha messo in evidenza l’azienda.

Cesare D’Angelo, General Manager Italia di Kaspersky, ha dichiarato: “Abbiamo in programma di migliorare ulteriormente l’esperienza utente di Kaspersky MDR Optimum e di ampliarne le funzionalità. La presenza di una chat è un piccolo ma significativo cambiamento che dovrebbe facilitare la gestione degli incidenti da parte dei clienti.

Per quanto riguarda l’espansione in Europa, questo è solo il primo passo nello sviluppo del nostro servizio sul territorio. Essendo una delle aree geografiche più importanti per noi, continueremo a investire per soddisfare le esigenze delle aziende locali”.

