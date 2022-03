Juniper Networks rende i data center più affidabili e sicuri

Juniper Networks, società specializzata nelle reti sicure basate su intelligenza artificiale, ha annunciato una serie di aggiornamenti alla piattaforma Juniper Apstra progettati per semplificare ulteriormente le operazioni di implementazione, troubleshooting e gestione delle reti data center.

Con questa release del software Apstra – sottolinea Juniper –, aziende, service provider e cloud provider possono estendere le funzionalità di networking intent-based ai data center edge con topologie collapsed fabric.

Inoltre, i clienti possono utilizzare il software Apstra per abilitare una più stretta sicurezza Zero Trust con nuove policy assurance e Role-Based Access Control (RBAC), nonché una migrazione semplificata dai data center legacy con nuovi servizi professionali Apstra.

Elaborazione dati all’edge

Sempre più spesso – mette in evidenza Juniper nel presentare le novità –, aziende e service provider aggiungono piccoli data center alla periferia della rete.

Nuovi casi d’uso, come ad esempio l’automazione industriale e la realtà aumentata, evidenziano la necessità di avvicinare il data processing all’utente finale per minimizzare la latenza delle applicazioni e migliorare affidabilità ed esperienza dell’utente.

L’elaborazione dei dati alla periferia permette di risparmiare sui costi di networking eliminando la necessità di reinviare traffico ai data center cloud centralizzati.

Per assecondare questi trend, il modello di deployment all’edge di Apstra supporta le topologie collapsed fabric normalmente usate nei piccoli data center remoti.

Con questo nuovo modello, i clienti utilizzano una semplice piattaforma per gestire in modo affidabile il networking intent-based e le analytics – dai piccoli data center edge ai grandi siti centralizzati – usando una single source of truth.

L’estensione di Apstra ai data center edge permette alle organizzazioni di usufruire dell’intent-based networking e delle analytics in implementazioni più ridotte che non necessitano di grandi data center centralizzati.

Sicurezza Zero Trust su tutta la rete

L’offerta data center di Juniper, insieme con il portfolio Connected Security, offre un ampio spettro di protezione per i data center Zero Trust, sottolinea l’azienda.

Tra le funzionalità: la protezione dei workload, funzioni di threat intelligence & prevention, gestione unificata delle policy e segmentazione e isolamento della rete.

Apstra offre diversi benefici in termini di sicurezza per i data center fabric, quali policy assurance intent-based per un’applicazione coerente e accurata della policy e la validazione continua per diversi vendor, schemi e template di semplice utilizzo per la protezione del data center e tracce per l’audit.

L’ultima versione di Apstra offre funzioni di policy assurance che permettono un’applicazione granulare dove necessario, ai fini di una maggiore scalabilità ed efficienza, restrizioni alla connettività per ambienti multi tenant e un ampio spettro di RBAC e assicurazioni.

Apstra può individuare i conflitti nelle policy di sicurezza e i ruoli duplicati, avvisando gli utenti con suggerimenti azionabili.

Inoltre, i nuovi servizi di supporto alla migrazione di Juniper offrono un modo rapido e affidabile per la transizione da architetture data center legacy ai moderni ambienti che sfruttano il networking intent-based e l’assicurazione di Apstra.

Sfruttando i tool di automazione e l’architettura di networking intent-based di Apstra, il team di servizi professionali Juniper può effettuare validazioni precondizionate in tempo reale in base allo schema preciso, modelli di rete e sistemi operativi.

Ciò permette ai clienti di migrare ad Apstra minimizzando il downtime e riducendo i costi associati ai test fisici e virtuali durante la migrazione.

I clienti possono inoltre ricorrere agli esperti Juniper e utilizzare metodologie di progettazione e tool di automazione interni per accelerare il deployment ai fini di un elevato grado di assicurazione, maggiore agilità, deployment rapido e notevole riduzione dei rischi.

I commenti di Juniper Networks

Mike Bushong, VP Data Center Product Management di Juniper Networks, ha affermato: “Con gli ultimi aggiornamenti alla piattaforma software Apstra confermiamo il nostro impegno nel mettere al primo posto in tutto quel che facciamo la qualità dell’esperienza di utenti e operatori.

Apstra offre un’unica soluzione per il disegno, il deployment e la gestione delle reti data center in ambienti multivendor, sfruttando il networking intent-based per massimizzare l’affidabilità dei data center con automazione e assicurazione.

Le nuove funzioni ci permettono di raddoppiare la puntata su queste fondamentali differenze architetturali portando affidabilità, semplicità e sicurezza in ancora più casi d’uso e ambienti”.

