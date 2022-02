Juniper Networks investe nella sicurezza zero-trust e acquisisce WiteSand

Juniper Networks ha annunciato l’acquisizione di WiteSand, società attiva nelle soluzioni Network Access Control zero trust cloud native. Con questo accordo, Juniper acquisisce un team tecnico di grande esperienza e una tecnologia eccezionale che permetterà di accelerare la realizzazione di una soluzione NAC di nuova generazione, elemento chiave del portfolio di soluzioni enterprise AI-driven.

NAC gioca un ruolo fondamentale in molti ambienti IT per identificare quali dispositivi possono essere connessi in modo sicuro a una rete. Le tradizionali soluzioni NAC, che utilizzano hardware on-premise costruito usando basi di codice monolitiche, sono spesso complesse da installare e gestire e, su larga scala, il loro costo può essere proibitivo. Questi limiti possono essere rimossi spostando le operazioni NAC nel cloud e sfruttando AIOps per automatizzare il provisioning, il monitoraggio, l’analisi e la sicurezza.

«WiteSand e Juniper condividono lo stesso obiettivo di rivoluzionare lo spazio NAC con l’agilità del cloud e l’intelligenza AI-driven», dichiara Sujai Hajela, EVP AI-Driven Enterprise di Juniper Networks. «L’avanzata tecnologia NAC e il team di ingegneri di WiteSand sono il complemento ideale per il portfolio di soluzioni enterprise AI-driven di Juniper, recentemente nominate Leader nel Magic Quadrant di Gartner 2021 nella categoria ‘Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure’, ottenendo i massimi punteggi per la capacità di esecuzione e completezza della visione. Quando NAC viene integrato con l’assicurazione wireless, wired, WAN, IoT e servizi di localizzazione indoor sotto un ombrello comune AI e cloud Mist, i clienti Juniper possono offrire agli utenti della rete un’esperienza eccezionale, dal client fino al cloud».

«A partire dall’acquisizione di Mist, Juniper non ha smesso di innovare e differenziarsi nel mercato con l’offerta delle soluzioni Experience-First Networking. Come le ricerche dimostrano, sempre più clienti globali scelgono Juniper come partner strategico per la costruzione della loro infrastruttura IT», commenta Zeus Kerravala, Founder & Principal Analyst di ZK Research. «È bello vedere Juniper intraprendere iniziative strategiche nell’ambito NAC e conto di vedere l’azienda continuare a realizzare la propria visione di una soluzione unificata per le imprese AI-driven».

