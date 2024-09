Juniper innova i data center con servizi esclusivi cloud AI nativi

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia nuove ed esclusive funzionalità di data center assurance, che favoriscono esperienze utente migliori grazie a una maggiore visibilità, analisi e automazione della rete.

La soluzione per il networking dei data center di Juniper, flessibile da progettare e semplice da gestire, ora incorpora nuovi servizi cloud che sfruttano l’intelligenza artificiale per fornire informazioni dettagliate sui comportamenti delle applicazioni, sui carichi di lavoro tradizionali e su quelli emergenti basati sull’AI per favorire l’ottimizzazione continua e la rapida risoluzione dei problemi.

Juniper ha anche aggiunto nuove capacità di analisi e convalida delle operazioni dei data center, oltre a dati di telemetria ancora più ricchi che, insieme ad altre funzionalità di data center assurance, aiutano a ridurre i tempi di implementazione fino all’85% e a tagliare, in alcuni casi, i costi operativi fino al 90%.

Oggi la soluzione per il networking dei data center di Juniper comprende gli switch QFX ed EX, i router PTX e ACX, e i firewall SRX ad alte performance gestiti tramite il software di data center assurance Juniper Apstra e l’assistente di rete virtuale Marvis VNA. Componente fondamentale dell’AI-Native Networking Platform di Juniper, questa soluzione sfrutta i giusti dati per fornire le giuste risposte in tempo reale al fine di disporre di una rete data center altamente affidabile.

Ciò consente di ottenere funzionalità uniche, come la gestione intent-based di reti e switch multivendor, AIOps proattivi e un’interfaccia conversazionale GenAI per le query della knowledge base. Dai data center tradizionali ai nuovi data center per AI training, inferenza e storage cluster, Juniper coniuga prestazioni elevate con flessibilità e semplicità operativa best-in-class.

Per semplificare le operazioni dei data center e massimizzare ulteriormente le prestazioni della rete, Juniper ha aggiunto nuovi ed esclusivi potenziamenti del software, che includono nuovi servizi cloud AI native che migliorano la visibilità e l’affidabilità delle applicazioni per ottimizzare le performance e ridurre il tempo medio di risoluzione (Mean Time To Resolution, MTTR). Juniper presenta due nuovi servizi cloud per data center, Service Awareness e Impact Analysis, che si aggiungono al servizio cloud AI nativo Marvis VNA for Data Center già annunciato all’inizio di quest’anno.

Service Awareness sfrutta AIOps per aggiungere dati di applicazioni e servizi al knowledge graph della rete, consentendo una maggiore visibilità dall’applicazione alla rete. Service Awareness aiuta a capire dove si collegano app e servizi, come comunicano attraverso la rete e quali risorse consumano, fornendo informazioni dirette e supportando funzionalità di assurance aggiuntive come Impact Analysis.

Impact Analysis si basa su Service Awareness per favorire una più rapida ricerca e risoluzione dei problemi e ottimizzare l’affidabilità delle applicazioni. L’intelligenza artificiale e il machine learning mappano i problemi individuati con i relativi impatti, fornendo un quadro chiaro di quali criticità influiscono sulle applicazioni e quali non sono invece correlate. Il confronto dello stato tra orari diversi migliora l’identificazione e la risoluzione dei problemi temporanei.

Service Awareness e Impact Analysis sono ora disponibili con la licenza Juniper Apstra Premium senza costi aggiuntivi. Marvis VNA for Data Center, la prima applicazione della suite Juniper Apstra Cloud Service, continua a essere disponibile in tutti e tre i livelli di licenza Juniper Apstra (Standard, Advanced e Premium) senza costi aggiuntivi. Tutti e tre i servizi cloud per data center sono basati sulla comprovata architettura cloud a microservizi di Juniper, che massimizza scalabilità, resilienza e performance. Cinque delle aziende Fortune 10, ad esempio, utilizzano l’architettura cloud a microservizi di Juniper, sottolinea l’azienda.

I continui investimenti nell’intent-based networking permettono di migliorare l’esperienza dell’operatore e ottimizzare ulteriormente le performance applicative. L’ultima versione di Juniper Apstra (5.0), che rappresenta un normale aggiornamento per gli utenti attuali, aggiunge oltre 100 nuove funzionalità orientate a semplificare ulteriormente le attività nella gestione dei data center. Alcuni esempi sono:

migliori analisi EVPN che semplificano la complessità della gestione EVPN;

strumenti di Intent-Based Analytics (IBA) quali pulsanti più intuitivi e guide visive che trasformano i dati grezzi in informazioni fruibili più velocemente che mai;

validazione semplificata delle porte degli switch per eliminare i conflitti relativi ai vendor specifici in ambiente multivendor ed evitare impatti sulla rete;

dati di telemetria ambientale ampliati, che ora coprono traffico, stato degli switch, ottiche, alimentatori, ventole e temperatura, per facilitare la risoluzione dei problemi e fornire dati di base che possono abilitare future applicazioni di manutenzione predittiva/proattiva supportate dall’intelligenza artificiale per una maggiore affidabilità e conformità in termini di sostenibilità.

“Abbiamo sviluppato funzionalità AIOps all’avanguardia basate su Mist AI e potenti funzionalità di intent-based networking con Apstra”, conclude Praveen Jain, Senior Vice President & General Manager Data Center di Juniper Networks. “L’integrazione di queste due tecnologie offre un’esperienza senza eguali ai nostri clienti che gestiscono data center. L’aggiunta di nuove funzionalità cloud e AI con Apstra Cloud Services amplierà ulteriormente la potenza della nostra soluzione data center. Non c’è mai stato un momento migliore per creare soluzioni data center multivendor ad alte prestazioni, a bassa latenza, semplici, veloci ed economiche da implementare e da gestire.”

