Juniper annuncia nuove funzionalità di Apstra per l’automazione dei data center

Gestire una rete di data center non è mai stato facile, ma, come tante organizzazioni stanno scoprendo, non deve nemmeno essere troppo complicato. Nell’ultimo anno, il numero di clienti che usano Juniper Apstra, l’unica piattaforma intent-based multivendor per l’automazione dei data center, è aumentato di oltre il 170%. Apstra riduce del 60% i costi delle attività per Day 0 e Day 2+, facendo risparmiare migliaia di ore di lavoro durante le fasi di installazione e configurazione in Day 1. Secondo un’analisi di Forrester sui clienti Apstra, inoltre, la piattaforma offre un ROI del 320% e si ripaga in meno di sei mesi.

Non sorprende, dunque, che centinaia di aziende abbiano già scelto di adottare Apstra, piattaforma che continua a migliorare a grande velocità. Lo scorso settembre è stato introdotto Apstra Freeform Reference Designs, che estende l’automazione a qualsiasi data center, con qualsiasi topologia e design di rete. È stata lanciata anche una nuova struttura di prezzo, con costi di ingresso a contenuti per facilitarne l’adozione e diminuire i rischi. Ora, con Apstra 4.1.2 Juniper sta portando l’automazione dei data center a un livello superiore, con nuove funzionalità.

Le nuove funzionalità per i data center di Juniper Apstra