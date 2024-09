Juniper amplia la AI-Native Networking Platform per sfruttare appieno il Wi-Fi 7

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia importanti novità per la sua AI-Native Networking Platform. Le migliorie apportate consentiranno a clienti e partner di sfruttare appieno lo standard emergente 802.11be (Wi-Fi 7), che promette un throughput più elevato, una latenza inferiore, una portata maggiore e un’accresciuta affidabilità rispetto alle versioni Wi-Fi precedenti.

Combinando i nuovi access point (AP) Wi-Fi 7 Juniper Mist e gli switch EX per campus ad alta potenza con Mist AI e i servizi di rete e sicurezza cloud native, la consolidata soluzione di accesso LAN wireless e wired di Juniper massimizza il potenziale del Wi-Fi 7 consentendo al tempo stesso una transizione senza soluzione di continuità, vantaggiosa dal punto di vista economico e più sostenibile rispetto alla più recente tecnologia wireless.

Wi-Fi 7 – sottolinea Juniper – non solo richiede AP e switch all’avanguardia per garantire prestazioni e scalabilità eccezionali, ma necessita anche di AIOps robusto e accesso sicuro per facilitare la migrazione allo standard wireless più recente, garantendo anche la migliore esperienza utente su base continuativa.

Forte della leadership nelle aree wired, wireless e Mist AI cloud-hosted, oggi Juniper sta ampliando la propria AI-Native Networking Platform con molteplici innovazioni per migliorare ulteriormente le esperienze con Wi-Fi 7:

I nuovi Access Point AP47 forniscono Wi-Fi 7 ad alte prestazioni con servizi di localizzazione integrati con intelligenza artificiale avanzata, appositamente concepiti per Wi-Fi 7. Si tratta di una tipologia di AP indoor che offre le massime prestazioni alle aziende che necessitano di un wireless veloce, sicuro e resiliente per ambienti ad alta densità e crescenti esigenze di mobilità.

AP47 è un AP tribanda a quattro radio con supporto dual-5GHz o dual-6GHz e un ricevitore scanner dedicato.

Il Radio Resource Management (RRM), basato sull’intelligenza artificiale e realizzato appositamente per Wi-Fi 7, è una delle caratteristiche distintive della soluzione che utilizzerà l’apprendimento avanzato per ottimizzare la capacità in Wi-Fi 7, automatizzando le operazioni di canale/alimentazione/multi-link.

Inoltre, questo AP funziona come un gateway Wi-Fi/IT/OT/ IoT convergente che include due radio Bluetooth Low Energy (BLE) e a banda ultra larga (Ultra Wideband, UWB) per abilitare nuove applicazioni che generano più valore di business ed esperienze migliori.

convergente che include due radio Bluetooth Low Energy (BLE) e a banda ultra larga (Ultra Wideband, UWB) per abilitare nuove applicazioni che generano più valore di business ed esperienze migliori. Le due porte Ethernet da 10 Gbps garantiscono un’elevata disponibilità e un failover continuo sia per i dati sia per l’alimentazione.

È disponibile in tre modelli per soddisfare le diverse esigenze dei clienti: AP47 con antenne omnidirezionali integrate, AP47D con antenne direzionali integrate e AP47E con connettori per antenne esterne.

Basato sulla consolidata architettura cloud a microservizi di Juniper, AP47 fornisce una base per l’analisi aziendale e operativa a supporto delle iniziative di trasformazione digitale, connettività IoT e dei servizi di localizzazione personalizzati.

Integrando la tecnologia di localizzazione UWB direttamente nell’AP47 insieme a quella BLE, Juniper introduce una novità grazie a un potente gateway multifunzione convergente per una localizzazione ultraprecisa in tempo reale e per casi d’uso OT/IoT all’avanguardia nel settore.

Switch EX ad alta potenza: tutta la velocità e la capacità del Wi-Fi 7 con un aumento della sostenibilità. Juniper introduce i nuovi switch EX4400-48MXP e EX4400-48XP che:

modernizzano l’infrastruttura wired/wireless con il supporto di dispositivi ad alta potenza, come gli AP Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, una maggiore densità di porte multigigabit e un’architettura AI e cloud nativa che riduce le spese operative;

semplificano le operazioni IT e offrono esperienze migliori per utenti e dispositivi.

Inoltre, la nuova famiglia di switch della serie EX è l’unica soluzione di switching AI e cloud nativa che supporta una potenza fino a 3600W, consentendo l’implementazione pervasiva di dispositivi IoT ad alta potenza e la migrazione verso access point Wi-Fi 7 ad alte prestazioni.

Con questi nuovi switch della serie EX ad alta potenza gestiti tramite il cloud Juniper Mist, la sostenibilità viene incrementata grazie all’implementazione e alla gestione di edifici intelligenti con illuminazione intelligente, poiché l’alimentazione può essere fornita direttamente attraverso lo switch anziché dall’infrastruttura elettrica dell’edificio, riducendo così le inefficienze e consentendo l’automazione dello stato di Power-Over-Ethernet (PoE) per disabilitare i sistemi dell’edificio quando alcune aree non sono occupate. Questa funzionalità offre scalabilità, agilità e automazione per migliori esperienze utente.

La famiglia di switch della serie EX è stata inoltre ampliata per supportare nuovi casi d’uso con una serie di modelli resistenti alle alte temperature e agli ambienti estremi. La nuova serie EX4100-H può sopportare condizioni particolarmente difficili causate, ad esempio, da vibrazioni e urti, nonché ampie escursioni termiche: caratteristiche che la rendono la soluzione perfetta per l’uso esterno per applicazioni in smart city, contesti industriali automatizzati e altri ambienti con esigenze specifiche complesse in cui oggi si utilizzano Wi-Fi 6 e 6E, con una migrazione prevista al Wi-Fi 7.

“Questo annuncio risponde direttamente a due delle principali preoccupazioni dei nostri clienti e partner: l’affidabilità e la facilità di gestione del Wi-Fi”, conclude Sudheer Matta, GVP products per campus & branch di Juniper Networks. “Le soluzioni concorrenti sul mercato potrebbero scontrarsi con l’ulteriore complessità di configurazione e ottimizzazione delle reti Wi-Fi derivante dallo spettro RF recentemente ampliato e dalle funzionalità aggiuntive del Wi-Fi 7.

L’intelligenza artificiale di Juniper per Wi-Fi 7 sfrutta l’apprendimento rinforzato per ottimizzare le impostazioni dei canali e dell’alimentazione, così da massimizzare le prestazioni e l’esperienza per gli utenti finali e i dispositivi, senza necessità di regolazione manuale. Ciò aiuta i nostri clienti ad abbandonare le architetture legacy complesse, basate su controller e con troubleshooting molto complesso, in cui è quasi impossibile costruire una rete AI nativa intelligente”.