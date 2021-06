John McAfee trovato senza vita nel carcere di Barcellona

Improvviso lutto nel mondo della cybersecurity e dell’informatica in generale: John McAfee è morto suicida nel carcere di Barcellona, ove era rinchiuso in attesa della possibile estradizione negli Stati Uniti, dove pendeva su di lui un accusa di evasione fiscale.

Il noto imprenditore avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 18 settembre

Pioniere dei software di sicurezza informatica, iniziò la sua carriera come programmatore per la Nasa. Negli anni 80, mentre lavorava per Lockheed, si avvicino al mondo dei virus e maturò la decisione di avviare una società che operasse nel nascente settore dei software antivirus.

Fondo quindi la McAfee Associates nel 1987, rimanendone alla guida fino al 1994 e contribuendo con la sua attività e il suo eccentrico carisma a rendere gli antivirus software molto diffusi.

Lasciata la società, McAfee si destreggiò in innumerevoli altre startup e società, senza tuttavia riuscire più a ritrovare le medesime fortune che lo accompagnarono a cavallo fra gli anni 80 e 90.

Negli ultimi anni John McAfee si è distinto più per una serie di comportamenti decisamente bizzarri che per il suo apporto all’information technology.

Ad esempio, nel febbraio 2016, McAfee si distinse per aver affermato di essere in grado di decriptare l’iPhone usato dai criminali di San Bernardino, a suo dire evitando ad Apple di essere forzata a creare una backdoor. La soluzione proposta fu fin da subito dichiarata irrealizzabile. In seguito dovette quindi ammettere che si era trattato solo di una boutade per ottenere pubblicità gratuita, pur asserendo che se richiesto era convinto di essere in grado di accedere ai dati dello smartphone.

Nel bene e nel male, John McAfee ha rappresentato un’epoca gloriosa e pionieristica dell’informatica. Figure come la sua sono destinate a rimanere nell’Olimpo dei grandi. Circondato da un’aura per certi versi mitologica, si potrà dire tutto di lui meno che fosse privo di personalità.

McAfee