Jamio Openwork, digitalizzazione aziendale Made in Italy

L’emergenza Covid-19 in Italia ha costretto molte aziende a trasformare la struttura organizzativa e che produttiva accelerando la digitalizzazione e attivando lo smart working, ambito in cui interviene concretamente la piattaforma di workflow management Jamio openwork.

Il valore aggiunto della piattaforma non risiede unicamente nella digitalizzazione in se, quanto nella rapidità con la quale Jamio openwork permette alle imprese il passaggio al digitale.

Con l’approccio allo sviluppo applicativo no-code, infatti, questa tecnologia permette alle organizzazioni di avviare rapidamente un processo di trasformazione digitale con investimenti sostenibili e a basso rischio di impresa. Una risposta forte, e tutta italiana, ad un periodo ricco di incertezze e cambiamenti repentini.

Chi utilizza Jamio Openwork

Per Giuseppe Martinoli, ceo di Fiduciaria Giardini Spa, società che dal 1982 affianca i clienti nell’amministrazione di quote societarie, patrimoni finanziari e immobiliari: “la soluzione creata sulla piattaforma cloud Jamio openwork ha permesso alla nostra società di dare continuità al lavoro gestendo regolarmente la moltitudine di pratiche e documenti esattamente come già accadeva nei nostri uffici, consentendoci di superare le problematiche della pandemia e abilitare pienamente lo smart working aziendale. In questo modo ciascun operatore coinvolto nelle singole procedure è chiamato a intervenire nei processi collaborativi”.