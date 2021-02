Jam, piattaforma collaborativa e rete di esperti per costruire siti web

Jam è una piattaforma sviluppata con l’obiettivo di trasformare un qualsiasi prodotto o sito web in un documento collaborativo in cui diventa possibile commentare, discutere, creare task e persino utilizzare strumenti già in uso come Jira e Asana.

La startup sviluppatrice descrive Jam come un nuovo strumento di collaboration in-the-flow per i team di prodotto che trasforma un sito web in un documento collaborativo, permettendo ai membri del team di aggiungere commenti e creare task direttamente dal prodotto.

Jam si integra con tool esistenti quali Jira, GitHub, Figma, Loom e altri in modo che i team possano facilmente utilizzare tutti i loro strumenti senza dover cambiare contesto per portare a termine il lavoro.

È un po’ come poter applicare memo e creare post-it direttamente sull’ambiente di sviluppo e staging, per far comunicare e collaborare in modo più semplice e rapido designer, sviluppatori e altri ruoli coinvolti nella realizzazione di un prodotto.

Anche Jam, come i suoi sviluppatori ammettono, è uno dei tanti prodotti di collaboration nati sulla spinta delle nuove esigenze emerse in questo particolare periodo in cui la nuova normalità è fatta di smart working e team remoti. Lo stesso team di sviluppo di Jam è completamente remoto, sparso tra Atlanta, Breslavia e Belgrado.

La società Jam.dev è appena nata, a ottobre dello scorso anno, e in questi pochi mesi già ha fatto notevoli progressi, sia in termini di round di finanziamenti che di aggiornamenti di prodotto.

A novembre ha lanciato la beta di Jam Wand, uno strumento che consente di cliccare su qualsiasi testo nel proprio sito web live, modificarlo e inviare il cambiamento a GitHub per il merge del codice. L’obiettivo degli sviluppatori con questo tool è di rendere la modifica del copy di un sito web facile come modificare un documento di Google Docs. Lo strumento è in versione beta ed è possibile richiedere un invito per testarlo.

Ancor più di recente, alla fine di gennaio, ha introdotto Jam Genies: una rete di esperti di fama mondiale pronti ad aiutare il proprio team a costruire un sito web migliore. Con questo nuovo lancio, agli strumenti per costruire un prodotto Jam affianca la possibilità per i propri clienti di accedere alla conoscenza e al know how di esperti del settore.

La maggior parte dei team ha bisogno di competenze esterne che li aiutino a migliorare il proprio sito web. Mentre le grandi aziende possono permettersi di assumere consulenti anche a costi impegnativi, le piccole e medie imprese non hanno questa possibilità.

Ed è a loro che Jam ha pensato con Jam Genies, una rete di esperti che consente di trovare aiuto da parte di professionisti con una solida esperienza che possano offrire assistenza per il problema specifico che deve essere affrontato, quando se ne ha bisogno, senza alcun impegno fisso o iniziale e con un costo una tantum trasparente e accessibile.