Jaggaer presenta l’Autonomous Commerce Revolution

Jaggaer svela la sua strategia per il 2022 e oltre presentando “Autonomous Commerce”, un’esperienza commerciale B2B autogestita tra acquirenti, fornitori, partner e IoT

«Le interruzioni nella supply chain, la scarsità dei materiali e la carenza di risorse stanno costringendo i leader aziendali, a livello globale, a ripensare i modelli commerciali tradizionali» ha dichiarato Jim Bureau, CEO di Jaggaer. «I buyer hanno bisogno di fonti di approvvigionamento sempre più affidabili, di una selezione più ampia e di prezzi più bassi. I fornitori hanno bisogno di un flusso continuo di suggerimenti smart-match per meglio incrociare la propria offerta con le esigenze degli acquirenti, così da espandere la propria attività e aumentare i ricavi. La rivoluzione dell’autonomous commerce, simile alla rivoluzione del commercio al consumo che l’ha preceduta, è oggi la soluzione per garantire questi vantaggi alle due parti: alla domanda e all’offerta».

Negli ultimi vent’anni, il mondo degli acquisti consumer si è evoluto passando da un’esperienza di vendita al dettaglio caratterizzata da una disponibilità limitata di prodotti e dalla necessità di uno spostamento fisico, a un’esperienza di e-commerce pienamente realizzata, caratterizzata da una selezione molto più ampia, prezzi più bassi ed elevati livelli di servizio. Questa trasformazione, nota come consumer commerce revolution, è nata da marketplace online, da processi di mercato globalizzati e dall’automazione intelligente.

Applicando i medesimi principi al modello di business aziendale, Jaggaer sta guidando la rivoluzione dell’Autonomous Commerce per il mondo delle imprese.

Con oltre cinque milioni di fornitori globali all’interno dell’Enterprise Commerce Network, Jaggaer assicura ai buyer aziendali l’accesso a una vastissima scelta di fonti di procurement tagliate sulle loro esigenze specifiche. La soluzione Digital Mind di Jaggaer utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per garantire suggerimenti di abbinamento intelligente – il così detto Smart Match Recommendations – che costituiscono una grande opportunità non solo per le aziende e i CPO che vogliono ridurre i rischi, ma anche per i fornitori che desiderano aumentare i propri ricavi. Nel 2021 sono transitati attraverso l’Enterprise Commerce Network di Jaggaer beni per un valore di oltre 450 miliardi di Euro.

Inoltre la soluzione Digital Mind di Jaggaer esegue in modo automatizzato molti delle attività ripetitive e di back office necessari per gestire gli acquisti aziendali, compensando la carenza di risorse e dando ai dipendenti la possibilità di concentrarsi su attività più strategiche e di alto valore.

«Tre anni fa, abbiamo delineato una visione dell’Autonomous Commerce applicato al mondo delle imprese» spiega Dawn Andre, Chief Product Officer della società. «L’Autonomous Commerce richiede soluzioni interconnesse, intelligenti, complete ed estensibili: è da allora che abbiamo iniziato a lavorare su soluzioni che incarnassero questi principi. Ora che l’idea dell’Autonomous Commerce si sta concretizzando abbiamo deciso di renderla pubblica. Siamo entusiasti di guidare la rivoluzione dell’Autonomous Commerce e di dare ai nostri clienti la possibilità di prosperare durante questa trasformazione».

