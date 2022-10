Jabra Perform 45, la nuova cuffia wireless per i dipendenti frontline

Jabra – specialista nelle soluzioni audio e video personali e professionali – ha annunciato Jabra Perform 45, il primo della sua nuova serie di prodotti Perform per contribuire alla trasformazione digitale dei dipendenti frontline.

Da una ricerca di Gartner sui frontline worker – sottolinea Jabra –, sono stati individuati due gruppi distinti: gli addetti ai servizi e gli addetti alle mansioni. I primi sono perlopiù impegnati in attività client-facing, ricoprendo solitamente un ruolo di interfaccia tra l’azienda e i clienti. Gli addetti alle mansioni impiegano gran parte del proprio tempo svolgendo attività di tipo operativo e rappresentano il cuore dell’azienda.

I frontline worker sono spesso tenuti in scarsa considerazione. Eppure le loro esigenze sono importanti per le aziende che vogliono aumentare la produttività, migliorare i processi e facilitare le attività.

Un’altra ricerca – afferma ancora Jabra – ha rivelato che molti tra quest’ultimi ritengono di non avere la tecnologia giusta e l’accesso alle informazioni per svolgere efficacemente il proprio lavoro. L’agile cuffia mono Bluetooth Perform 45, risponde a queste necessità grazie al design compatto e al pulsante Push-to-Talk (PTT).

I dipendenti frontline possono così avere accesso diretto agli altri colleghi in modo istantaneo e prendere decisioni più rapide e informate, aumentando la produttività e le prestazioni all’interno dell’azienda e migliorando la soddisfazione dei clienti.

Connettività semplificata e comunicazione cristallina

L’interazione minima con i pulsanti e la loro collocazione intuitiva sono essenziali per chi si muove tra l’officina e il magazzino, ma anche tra gli uffici, in modo da poter trovare rapidamente i pulsanti giusti.

Con il tasto PTT direttamente sulla cuffia, è possibile rispondere a qualsiasi domanda urgente e risolvere i problemi quasi istantaneamente, indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova. La funzione PTT della cuffia contribuisce a rendere più produttivi i lavoratori, evidenzia Jabra.

Il pulsante PTT funziona con le principali piattaforme come Microsoft Teams Walkie Talkie e Zebra Workforce Connect e può essere integrato con la piattaforma preferita dall’azienda utilizzando il software SDK di Jabra.

Per una panoramica completa dei dispositivi utilizzati dall’azienda, i professionisti possono utilizzare il software di gestione Jabra Xpress che consente agli utenti di tenere traccia, aggiornare e personalizzare tutti i dispositivi dell’intera organizzazione.

Il rumore è una sfida costante per la maggior parte dei lavoratori frontline. Per questo motivo, Jabra Perform 45 è dotata di un microfono avanzato di cancellazione che rimuove fino all’80% del rumore di fondo, aiutando i colleghi a sentirsi correttamente al primo tentativo. Anche l’altoparlante è stato ottimizzato per la chiarezza del parlato, consentendo una comunicazione fluida e ininterrotta da entrambe le parti.

Inoltre, la funzione Face2Face della cuffia aiuta a garantire che i clienti abbiano sempre la massima attenzione da parte degli operatori. Questa funzione si attiva sollevando il braccio del microfono in posizione verticale, in modo da escludere l’audio in entrata. Quando il dipendente è pronto a riconnettersi con i colleghi sul canale PTT, deve semplicemente riposizionare il braccio del microfono verso il basso per ricevere nuovamente i messaggi.

Design comodo e leggero per un uso continuato

Quando si lavora in un ambiente molto frequentato, è essenziale che i dipendenti frontline dispongano di cuffie leggere che non li appesantiscano o diano fastidio.

La compatta Jabra Perform 45, che pesa solo 18 grammi, si adatta in modo comodo e discreto a qualsiasi orecchio i lavoratori preferiscano indossarla, così da potersi mostrare sempre accessibili e professionali ai clienti. La cuffia viene fornita con tre misure di EarGel, in modo che gli utenti possano trovare la vestibilità più adatta a loro, sia sull’orecchio destro, che su quello sinistro.

“Ci viene ricordato più che mai il ruolo essenziale dei dipendenti frontline in settori come la sanità, l’ospitalità, i magazzini e la vendita al dettaglio. Essi rappresentano il collante che garantisce la riuscita di ogni operazione, quindi sapevamo che la nostra nuova linea, Jabra Perform, aveva bisogno di un prodotto che aiutasse questa forza lavoro a svolgere meglio la propria attività.

La nostra speranza è che questi dipendenti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano con la cuffia Jabra Perform 45, in modo da poter assistere i colleghi e i clienti e rimanere raggiungibili indipendentemente da dove si trovano“, afferma Yves Dupuis, SVP di Jabra.

Jabra Perform 45 è disponibile su Amazon e sul sito Jabra.com, al prezzo di vendita suggerito di 129 euro.

Principali caratteristiche di Jabra Perform 45

Design compatto, leggero e agile . I lavoratori saranno comodi tutto il giorno e sembreranno sempre a disposizione dei clienti. La cuffia è facile da igienizzare e durevole, con la protezione IP54 da polvere e acqua.

. I lavoratori saranno comodi tutto il giorno e sembreranno sempre a disposizione dei clienti. La cuffia è facile da igienizzare e durevole, con la protezione IP54 da polvere e acqua. Microfono a cancellazione del rumore all’80% e suono cristallino . Per una comunicazione fluida e senza interruzioni.

. Per una comunicazione fluida e senza interruzioni. Push-to-Talk . Permette una comunicazione istantanea con i colleghi

. Permette una comunicazione istantanea con i colleghi Facile da configurare e intuitiva da usare. Pressione minima dei pulsanti e design intuitivo, resistente e semplice da pulire.

Pressione minima dei pulsanti e design intuitivo, resistente e semplice da pulire. Ampia durata della batteria e portata. Fino a 20 ore di utilizzo Push-to-Talk, o fino a 8 ore se viene utilizzata solo per le chiamate, e fino a 100m / 300ft di portata wireless. Ricarica USB-C universale e compatibile con il supporto di ricarica a 5 scomparti.

Fino a 20 ore di utilizzo Push-to-Talk, o fino a 8 ore se viene utilizzata solo per le chiamate, e fino a 100m / 300ft di portata wireless. Ricarica USB-C universale e compatibile con il supporto di ricarica a 5 scomparti. Braccio mobile . In grado di disattivare istantaneamente l’audio in entrata, per concentrarsi maggiormente sui clienti.

. In grado di disattivare istantaneamente l’audio in entrata, per concentrarsi maggiormente sui clienti. Possibilità di personalizzare e gestire i dispositivi. Tramite i software Jabra Direct e Xpress e disponibili per l’integrazione con il software SDK gratuito.

