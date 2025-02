Jabra lancia PanaCast 40 VBS: la videobar a 180° alimentata da Android e pensata per piccoli ambienti

Jabra, marchio leader nel settore dell’audio professionale, annuncia il lancio di PanaCast 40 VBS, videobar alimentata da Android, progettata specificamente per le piccole sale riunioni, in grado di catturare l’intera stanza con un angolo di campo di 180 gradi. Quest’ultima innovazione si basa sul successo della PanaCast 50 VBS di Jabra, portando le stesse potenti prestazioni in spazi più piccoli con un dispositivo più compatto ed economico.

Man mano che un numero sempre maggiore di imprese torna in ufficio e gli ambienti di lavoro ibridi diventano la norma, la richiesta di soluzioni efficienti per piccoli spazi di riunione continua a crescere. Questi spazi spesso pongono sfide uniche per la collaborazione video. Le soluzioni tradizionali spesso faticano a catturare tutti i partecipanti, in particolare quelli seduti più vicini allo schermo, mentre in alcuni casi mancano del tutto le apparecchiature di videoconferenza. Questo squilibrio può portare a sale riunioni vuote e a lacune nella comunicazione, evidenziando la necessità di soluzioni che offrano esperienze chiare e inclusive per tutti, indipendentemente dalla posizione.

La videobar PanaCast 40 VBS colma questa lacuna offrendo una soluzione all-in-one che trasforma le piccole sale riunioni in punti di collaborazione ad alte prestazioni. Grazie all’ampio campo visivo, all’eccezionale qualità audio e all’usabilità senza soluzione di continuità, PanaCast 40 VBS garantisce che ogni partecipante sia visto e ascoltato chiaramente, consentendo alle aziende di utilizzare appieno i loro piccoli spazi e di portare la collaborazione a nuovi livelli.

Ridefinire la collaborazione per i piccoli spazi

In tutto il mondo, meno del 3% delle huddle room per la collaborazione è abilitato a una soluzione video*, lasciando milioni di piccoli spazi per riunioni sottoutilizzati e non serviti. Jabra PanaCast 40 VBS affronta questa sfida con i suoi innovativi sistemi a doppia telecamera, che offrono un campo visivo di 180° grazie a una avanzata tecnologia di “cucitura” delle immagini. Questo garantisce una copertura completa della stanza, rendendo ogni partecipante chiaramente visibile in video.

Le capacità video sono accompagnate da prestazioni audio avanzate, che derivano dalle esclusive capacità di elaborazione del suono del gruppo GN. L’audio è alimentato da un singolo altoparlante di alta qualità e a sei microfoni con beamforming adattivo. Gli algoritmi audio intelligenti migliorano la chiarezza del suono per una ripresa eccezionale della voce, in modo che ogni parola venga ascoltata con precisione, favorendo interazioni virtuali più naturali e coinvolgenti e assicurando che i partecipanti da remoto si sentano pienamente inclusi.

Immaginando ciò che è possibile fare in una huddle room, PanaCast 40 VBS trasforma un piccolo spazio in una confortevole area di collaborazione, consentendo ai responsabili delle strutture di sfruttare appieno il potenziale di questi spazi sottoutilizzati.

PanaCast 40 VBS, progettata per la facilità d’uso e la rapidità di implementazione

Progettata all’insegna della semplicità e della facilità d’uso, PanaCast 40 VBS presenta un processo di installazione semplice, dall’imballo al montaggio fino alla prima riunione. La sua configurazione intuitiva garantisce che anche coloro che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di strumenti possano metterli in funzione in pochi secondi, rendendo molto agile la collaborazione.

La nuova confezione migliora ulteriormente l’esperienza di installazione, consentendo il processo di configurazione senza dover rimuovere il prodotto dalla scatola. Il design è inoltre caratterizzato da un facile passaggio dei cavi, ed è dunque ideale per installazioni rapide e semplici in ambienti di piccole dimensioni, come l’Express Install per le sale Microsoft Teams.

Condivide, inoltre, molti degli stessi accessori della sua controparte per sale medio-grandi, vale a dire la PanaCast 50 VBS. Ciò consente di semplificare le operazioni e di essere flessibili in ambienti di diverse dimensioni.

Un investimento a prova di futuro

Jabra PanaCast 40 VBS è costruita per adattarsi alle esigenze in evoluzione dei moderni luoghi di lavoro. Grazie alla compatibilità certificata con gli ambienti Android, la videobar offre flessibilità con Zoom, Microsoft Teams e le opzioni di distribuzione BYOD.

Per migliorarne l’utilizzo e la longevità, PanaCast 40 VBS include accessori opzionali come un controller tattile e un frontalino staccabile per facilitare la pulizia. Inoltre, la perfetta integrazione con i partner dell’ecosistema assicura un investimento a prova di futuro, completato da una gestione aggiornata attraverso il software Jabra+ e dai servizi di garanzia Jabra Warranty+

Holger Reisinger, SVP Enterprise Video Business Unit di Jabra, ha così commentato: “Il moderno luogo di lavoro sta subendo una trasformazione: le imprese stanno ripensando il modo in cui i loro spazi possono favorire la produttività e la collaborazione. Le piccole stanze, le postazioni telefoniche e gli spazi per le riunioni sono una pietra miliare di questa evoluzione, ma spesso sono stati trascurate dalle soluzioni video tradizionali. Con la PanaCast 40 VBS stiamo colmando questa lacuna offrendo una soluzione Android flessibile e intuitiva, che consente ai team di collaborare senza problemi, indipendentemente dalle dimensioni della stanza o dalle preferenze della piattaforma”.

Principali caratteristiche della PanaCast 40 VBS:

Copertura dell’intera stanza – Campo visivo di 180° con doppia telecamera e zoom digitale 4x.

Audio di qualità superiore – 1 altoparlante e 6 microfoni, potenziati da algoritmi audio intelligenti per un suono cristallino e la riproduzione della voce.

Configurazione semplificata – La nuova confezione consente di effettuare la configurazione senza rimuovere il prodotto dalla scatola.

Controller touch e supporto condivisi con la soluzione per sale medie PanaCast 50 VBS, per un’integrazione perfetta in tutti gli spazi.

Installazione semplice – Posa dei cavi e protezione semplificata per un’installazione agile.

Implementazione flessibile – Compatibile con Microsoft Teams, Zoom e configurazioni BYOD.

PanaCast 40 VBS è una soluzione basata su MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform) per offrire maggior sicurezza e funzionalità.

Intelligent Meeting Space – funzione utilizzata per definire l’area che la video camera considera idonea per la riunione – consente agli utenti di personalizzare e impostare i confini dello spazio virtuale per i meeting; funzione perfetta per gli uffici open space o le sale con pareti di vetro.

Funzionamento sempre aggiornato – Gestito tramite Jabra+, garantisce le caratteristiche e le funzionalità più recenti.

Affidabilità – Servizi di garanzia Jabra Warranty+

Design moderno – Estetica professionale che si adatta perfettamente agli spazi di lavoro contemporanei.

Caratteristiche pratiche – Copertura facile da pulire e conformità ADA (Americans with Disabilities Act).

La Jabra PanaCast 40 VBS sarà disponibile dalla metà del 2025.