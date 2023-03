Jabra lancia le nuove cuffie portatili professionali per il lavoro ibrido

Jabra, lo specialista delle soluzioni audio e video personali e professionali, amplia la linea Evolve con le nuove cuffie di fascia media Evolve2 65 Flex, Evolve2 55 ed Evolve2 50, progettate per il lavoro ibrido e ultra-flessibile.

Una ricerca di Jabra del 2022 ha rilevato che – a livello globale – l’80% di tutte le riunioni professionali sono completamente virtuali o ibride e che i nativi della Generazione Z, considerano il computer portatile, le cuffie e qualsiasi luogo connesso alla stregua di un ufficio; gli stessi si trovano a lavorare in un “terzo spazio” come un ambiente di co-working, un caffè o una biblioteca.

Le nuove cuffie Evolve2 sono destinate a fornire a questa tipologia di utenti le funzioni più utili e professionali per garantire la concentrazione e consentire loro di rispondere a chiamate e riunioni indipendentemente dall’ambiente in cui si trovano. Inoltre, hanno un audio ottimizzato per l’uso professionale e per la musica, in modo da non dover cambiare cuffia quando è il momento di fare una pausa.

Jabra Evolve2 65 Flex: professionali e confortevoli

Per offrire la massima flessibilità, le Evolve2 65 Flex presentano un esclusivo design con archetto pieghevole e padiglioni sottili. Sono dotate di una morbida custodia che consente di infilarle facilmente anche nelle borse più piccole o in tasca.

Grazie al potente chipset, all’algoritmo digitale avanzato e ai microfoni Jabra ClearVoice con funzione beamforming per gli open space, gli utenti possono essere certi di essere percepiti chiaramente anche in ambienti rumorosi. Il chipset e la specifica tecnologia garantiscono la cancellazione attiva del rumore ibrida (Hybrid ANC), mentre i padiglioni auricolari aderenti in memory foam aiutano a isolare ancora di più l’ambiente circostante.

La possibilità di utilizzare le cuffie sia per lavorare in modalità flessibile, che per l’intrattenimento significa che probabilmente gli utenti le indosseranno per molte ore al giorno. Ecco perché le Evolve2 65 Flex sono dotate della tecnologia Jabra Air Comfort e di padiglioni auricolari flessibili che ruotano ogni volta che l’utente lo fa, rendendo le cuffie estremamente comode, indipendentemente dalla durata di utilizzo. L’esclusiva tecnologia prevede anche uno strato di schiuma perforata ultramorbida all’interno dell’archetto pieghevole per un effetto ammortizzante.

Dotate di un indicatore di stato e luce a 360°, di un braccio a scomparsa più corto – rispetto ai modelli precedenti –, sono certificate per tutte le principali piattaforme di riunione virtuale, come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom e assicurano fino a 32 ore di musica e fino a 20 ore di conversazione con la tecnologia ANC disattivata.

Jabra Evolve2 55 e 50

Con la crescita del lavoro flessibile, e quindi con l’aumento delle potenziali distrazioni, Jabra sta integrando la cancellazione attiva del rumore in un numero sempre maggiore di cuffie professionali, tra cui le nuove Evolve2 55 wireless e le nuove Evolve2 50 con cavo.

Entrambi i modelli sono dotati di un potente sistema ANC con un esclusivo design a camera acustica, altoparlanti personalizzati da 28 mm, un chipset appositamente progettato per la separazione del parlato e due microfoni con cancellazione del rumore di qualità superiore.

Entrambi i dispositivi sono certificati per tutte le principali piattaforme di riunioni virtuali, come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, e offrono una vestibilità confortevole grazie alla tecnologia Jabra Air Comfort.

Holger Reisinger, SVP per le soluzioni aziendali di Jabra, afferma: “L’attuale generazione di professionisti ibridi è alla ricerca di dispositivi comodi, flessibili e facili da usare sia per il lavoro, che per la fruizione della musica. Nel frattempo, le cuffie si stanno trasformando da semplici accessori a una necessità aziendale per un lavoro produttivo. Per questo motivo abbiamo cercato di creare cuffie di fascia media di alta qualità, in modo da poter soddisfare le esigenze sia delle aziende, che degli utenti finali. In particolare, con la versione pieghevole, tutti avranno la possibilità di sfruttare i vantaggi di uno strumento professionale, lavorando ovunque si trovino”.