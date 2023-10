Jabra: la tecnologia video al centro delle nuove dinamiche di lavoro ibrido

Jabra Hybrid Ways of Working Global Report: la tecnologia video è al centro delle nuove dinamiche di lavoro ibrido. I dipendenti stanno gradualmente tornando sul posto di lavoro, con il conseguente ritorno delle riunioni in persona. Detto questo, il 62% di tutte le riunioni si svolge oggi nelle sale dedicate, e circa la metà di esse coinvolge partecipanti da remoto. L’aumento del lavoro ibrido ha portato a nuove sfide in termini di inclusività e di comprensione della tecnologia delle sale riunioni.

Questo secondo l’edizione 2023 dell’Hybrid Ways of Working Global Report di Jabra, condotto tra 1.845 professionisti in sei mercati chiave in tutto il mondo per scoprire lo stato delle riunioni nel lavoro ibrido e le maggiori barriere e opportunità per i dipendenti e le aziende. Poiché il lavoro ibrido continua a influenzare le abitudini e i comportamenti dei dipendenti, i leader devono ripensare i loro modelli di lavoro complessivi per garantire una collaborazione efficace.

Attualmente – sottolinea Jabra – viviamo in un’epoca di forza lavoro multigenerazionale con esperienze di vita e prospettive molto diverse. Se da un lato la tecnologia e l’autonomia possono contribuire notevolmente a rendere le riunioni inclusive, produttive e creative, dall’altro ci sono altre dinamiche da tenere d’occhio che possono far sentire le persone escluse.

Secondo la ricerca di Jabra, alla domanda su quanto spesso si sentano esclusi dalla conversazione nelle riunioni online, gli appartenenti alla Gen Z e i Millennial avevano una probabilità da due a tre volte superiore rispetto a quelli della Gen X e ai Boomers.

La Gen Z e i Millennial rappresentano i “nativi digitali”, ma le due categorie inglobano anche i dipendenti più giovani e con meno esperienza, il che significa che potrebbero non avere la disinvoltura necessaria per parlare durante le riunioni. I leader devono tenere conto di queste dinamiche intergenerazionali e utilizzare efficacemente la tecnologia per creare una cultura delle riunioni ibrida e più inclusiva. In questo modo, ogni dipendente ha la sicurezza di condividere idee nuove e di partecipare attivamente alle discussioni nel modo a lui più congeniale.

L’uso dei video nelle riunioni può avere un impatto positivo sulla carriera

Le telecamere devono essere accese o spente nel corso di una riunione online? Quando si tratta di presentarsi come professionisti negli ambienti online, il verdetto dei dipendenti è chiaro: l’uso dei video ha un impatto positivo e potenziante sulla carriera.

La ricerca di Jabra ha rilevato che il 46% dei dipendenti ritiene che l’uso del video influisca sulla percezione dei colleghi durante le riunioni. I dipendenti concordano sul fatto che i colleghi che utilizzano i video sembrano più competenti, più impegnati e più affidabili durante le riunioni rispetto a quelli che non li utilizzano. Tuttavia, analogamente al modo in cui gli appartenenti alla Gen Z e i Millennial si sentono esclusi dalle riunioni online, la ricerca ha rilevato anche che essi si sentono obbligati a tenere la videocamera accesa.

Quando i dipendenti non possono partecipare a una riunione nel modo a loro più congeniale, da remoto o di persona, i datori di lavoro corrono il rischio di esacerbare i problemi esistenti all’interno dei loro team, come le disuguaglianze o le dinamiche sociali negative. Pertanto, prima di creare politiche di utilizzo obbligatorio dei video, bisogna essere consapevoli delle sfide che tali politiche possono creare.

L’accessibilità e la formazione possono guidare l’adozione della tecnologia per le sale riunioni

All’inizio della pandemia, i dipendenti di tutto il mondo sono stati costretti a adattarsi da un giorno all’altro a riunioni completamente da remoto. Anche se oggi i dipendenti tendono a rientrare sempre più spesso in ufficio, c’è sempre almeno una persona che si unisce da una postazione remota.

Secondo la ricerca, non è stato fatto abbastanza per aiutare chi torna in ufficio a familiarizzare con la tecnologia delle sale riunioni. Infatti, il 31% dei dipendenti dichiara di esitare a partecipare ai meeting in una sala riunioni perché non si sente a proprio agio con la tecnologia rispetto all’utilizzo del proprio computer portatile.

Mentre le aziende di tutto il mondo continuano ad aggiornare le sale riunioni dei loro uffici, è essenziale fornire una formazione completa assicurandosi che i dipendenti siano in grado di utilizzare la tecnologia messa a disposizione in modo da favorire una transizione senza soluzione di continuità verso l’ambiente di lavoro ibrido.

Holger Reisinger, SVP di Jabra, ha dichiarato: “Come tutti sappiamo, il lavoro ibrido è ormai la norma per milioni di lavoratori in tutto il mondo, e porta con sé nuove sfide al modo in cui collaboriamo. Se da un lato i dipendenti parlano dei benefici del lavoro flessibile in termini di benessere, dall’altro molti datori di lavoro hanno avuto difficoltà a guidare team ampiamente distribuiti. In futuro, è essenziale che i leader diano ai dipendenti gli strumenti di cui hanno bisogno e permettano loro di partecipare alle riunioni da dove meglio credono. Questo infonderà fiducia, darà potere decisionale e permetterà alle idee migliori di emergere“.

Ora disponibile il sistema Jabra PanaCast 50 Video Bar

Jabra ha inoltre annunciato che è ora disponibile il sistema PanaCast 50 Video Bar – presentato a ISE 2023 – come integrazione del portafoglio di soluzioni della videocamera PanaCast 50 per sale riunioni di piccole e medie dimensioni. Il sistema PanaCast 50 Video Bar è una soluzione integrata che comprende un’unità di calcolo basata su Android, nonché un SOC (Security Operation Center) di ultima generazione, altoparlanti, microfoni, videocamera, con interfacce di rete e di visualizzazione per una facile implementazione. La soluzione è dotata di un controller touch da 10,1″ per gestire l’esperienza della sala. Il sistema funziona con applicazioni UC native come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.

Il portafoglio completo offre opzioni di implementazione flessibili per garantire la migliore esperienza di collaborazione con una soluzione integrata su Android, una soluzione modulare su Windows attraverso PanaCast 50 Room Systems con Lenovo e Crestron, o una soluzione BYOD (bring your own device) con PanaCast 50.

Il sistema PanaCast 50 Video Bar – spiega Jabra – offre la stessa collaudata esperienza d’uso delle altre due soluzioni del portafoglio. Con anche una copertura completa dell’ambiente grazie all’esclusivo sistema multi-camera Panoramic-4Kcon campo visivo di 180°, che garantisce una rappresentazione fedele delle persone presenti nella stanza. Dispone inoltre di otto microfoni di livello professionale con rilevamento della voce e algoritmi intelligenti che identificano e rimuovono automaticamente gli echi residui e i rumori statici, nonché di un sistema di quattro potenti altoparlanti in una configurazione stereo a zero vibrazioni. Allo stesso tempo, le sue Intelligent Meeting Room Experiences – che includono Virtual Director, Intelligent Zoom e Dynamic Composition – offrono la migliore esperienza per i partecipanti da remoto.

Il sistema PanaCast 50 Video Bar è progettato per adattarsi all’evoluzione delle esperienze UC e alle esigenze dei luoghi di lavoro ibridi grazie alla sua piattaforma software alimentata dall’intelligenza artificiale. Soprattutto, afferma Jabra, è facile da installare, gestire e utilizzare: tutto ciò che serve per le videoconferenze è incorporato nel sistema di controllo, con un semplice tasto one-touch per la partecipazione, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi, consentendo un’implementazione e una gestione semplice, sicura e scalabile in qualsiasi ambiente di piccole e medie dimensioni.

Aurangzeb Khan, SVP for Intelligent Vision Systems di Jabra, ha dichiarato: “Abbiamo l’urgente necessità di migliorare la collaborazione nell’odierna era del lavoro ibrido. La nostra ricerca ha rilevato che l’equità delle riunioni ha un forte impatto sull’esperienza, sul benessere e sui livelli di produttività dei dipendenti. L’aggiunta del sistema PanaCast 50 Video Bar come soluzione di sala al portafoglio Jabra PanaCast – con le soluzioni BYOD e di sala già fornite – può migliorare notevolmente l’esperienza dei meeting in modalità ibrida. Il portafoglio di soluzioni Jabra PanaCast 50 risponde all’insieme delle esigenze aziendali per le sale riunioni di piccole e medie dimensioni. Vogliamo facilitare i confronti dei professionisti e incoraggiare l’innovazione tra le piattaforme di riunione, indipendentemente dalla loro ubicazione”.

Principali caratteristiche del sistema PanaCast 50 Video Bar:

Barra video integrata che supporta le applicazioni UC native come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms senza bisogno di unità di calcolo esterne.

Copertura dell’intera sala con un esclusivo campo visivo di 180° in Panoramic-4K con tre telecamere da 13 megapixel che preservano la fedeltà alla scala umana.

8 microfoni beamforming e 4 potenti altoparlanti con cancellazione dell’eco, soppressione del rumore, audio Full Duplex e Super Wideband per un suono di qualità elevata.

Esperienze di sala riunioni intelligenti all’avanguardia per supportare riunioni ibride coinvolgenti.

Semplice modalità di avvio/partecipazione alle riunioni con un tocco sul touch controller.

Condivisione dei contenuti via cavo HDMI, connessione di prossimità e supporto per il doppio display.

Installazione rapida e flessibile, e meno ingombro grazie al cablaggio minimo.

Sensori ambientali per monitorare la qualità dell’aria nella stanza in tempo reale.

Sensore di movimento a ultrasuoni che rileva la presenza di persone nella stanza, in modo che il sistema sia sempre pronto a funzionare.

Dati anonimi di conteggio delle persone in tempo reale con copertura completa della stanza per monitorare l’utilizzo della stessa.

PanaCast 50 Video Bar System è disponibile al prezzo suggerito di vendita di 3.649 euro.

Gli aggiornamenti AI di Jabra PanaCast 50 rivoluzionano le potenzialità delle videoconferenze ibride

Jabra ha infine annunciato le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la videocamera PanaCast 50 e il PanaCast 50 Room System.

In collaborazione con Microsoft, Jabra ha introdotto nuovi aggiornamenti alla PanaCast 50 Video Bar, tra cui Microsoft IntelliFrame con flussi video multipli e funzionalità di riconoscimento facciale e vocale. Queste nuove funzionalità supportano gli strumenti dell’AI di nuova generazione di Microsoft, tra cui il riepilogo intelligente delle riunioni in Teams Premium.

La collaborazione di Jabra con Microsoft – afferma l’azienda – apre una nuova era di comunicazione inclusiva e dinamica. La PanaCast 50 sarà una delle prime barre video intelligenti con Teams Rooms su Windows ad abilitare Microsoft IntelliFrame con flussi video multipli.

Inoltre, grazie alle funzionalità di riconoscimento vocale di Teams, PanaCast 50 consente ai partecipanti in sala di mantenere la propria identità nella trascrizione della riunione, favorendo gli strumenti di produttività basati sull’intelligenza artificiale.

Grazie al riepilogo intelligente fornito dalla soluzione Teams Premium, è possibile ottenere note di riunione generate automaticamente, attività consigliate e punti salienti personalizzati per ottenere le informazioni più importanti, anche se qualcuno dovesse saltare l’incontro. Microsoft IntelliFrame, invece, offre a ogni partecipante una telecamera dedicata, garantendo un’esperienza remota più inclusiva e un’esperienza ottimizzata in modalità “prima fila” nelle riunioni da sala a sala.

Entrambe le funzioni svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i dipendenti a tenere riunioni più produttive, ad aggiornarsi sugli argomenti principali, a organizzare i punti chiave della discussione e a riassumere le azioni in modo che l’intero gruppo comprenda le fasi successive.

La nuova funzionalità di flusso video multiplo consente agli utenti da remoto della riunione Teams di avere una visione migliore di chi è presente nella sala con tre flussi video: il primo flusso è quello dello speaker corrente, il secondo è quello dell’oratore precedente e il terzo raffigura la vista panoramica completa della sala riunioni o dello spazio, in modo che nessun partecipante si senta escluso. La funzionalità del riconoscimento facciale consente ai partecipanti in sala – previa autorizzazione con iscrizione individuale – di mostrare i loro nomi agli utenti da remoto e di compilare l’elenco dei partecipanti.

La funzionalità di riconoscimento vocale, previa registrazione individuale, consente ai partecipanti in sala di mantenere la propria identità nella trascrizione della riunione, permettendo agli utenti con una licenza Teams Premium di fare un resoconto intelligente e più preciso.

Le riunioni ibride vengono portate a un livello superiore, afferma il produttore, poiché il sistema è dotato di Jabra Intelligent Meeting Space. La nuova funzionalità consente di impostare un confine virtuale della sala riunioni o dello spazio con la PanaCast 50, in modo che le persone all’interno dello spazio definito siano pienamente incluse, mentre le persone al di fuori del confine non siano inavvertitamente inglobate.

Aurangzeb Khan, Senior Vice President of Intelligent Vision Systems di Jabra, ha dichiarato: “Noi di Jabra siamo sempre alla ricerca di soluzioni per sfruttare la potenza delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale all’avanguardia per rivoluzionare le riunioni ibride e remote. Ecco perché siamo entusiasti di presentare queste nuove funzionalità della PanaCast 50 per la collaborazione con Microsoft Teams. Queste innovazioni sono destinate a fornire ai professionisti vantaggi immediati in termini di produttività, aiutandoli a operare meglio nell’era del lavoro ibrido senza soluzione di continuità, online e offline”.

Albert Kooiman, Senior Director, Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification di Microsoft, ha commentato: “Microsoft Teams sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale per creare user experience uniche prima, durante e dopo le riunioni di Teams, per migliorare l’inclusione dei dipendenti e favorire una collaborazione naturale. Jabra e Microsoft hanno lavorato a stretto contatto sulla PanaCast 50 per fare di questo dispositivo un componente essenziale che implementi al meglio le funzioni alimentate dall’Intelligenza Artificiale”.