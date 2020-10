Ivo Nardella è il nuovo presidente di Anes

L’Assemblea Generale dei soci ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore, ha eletto il nuovo Presidente per il triennio 2020-2023: Ivo Alfonso Nardella, Amministratore Unico del Gruppo Editoriale Tecniche Nuove, già Vice Presidente di ANES dal 2013, Membro di Giunta dal 2008 e Consigliere dal 2009, siede dal 2020 anche nel Consiglio direttivo dell’Unione Industriali Grafici di Milano.

Dopoaver ringraziato il Presidente uscente, Andrea Boni, per l’ottimo lavoro svolto, nel discorso di insediamento Ivo Nardella, si è detto onorato della fiducia e dell’apprezzamento ricevuti dai Soci e consapevole di assumere la guida dell’Associazione in un momento estremamente complicato per il comparto editoriale e per l’intero sistema Paese.

“Oltrepassare il giallo – ha dichiarato Nardella – è l’ambizioso traguardo al quale vorrei riuscire a condurre il comparto nel corso del mio mandato: dobbiamo saper cambiare in un momento difficile, sostenere il Paese rendendo tutte le filiere professionali sempre più aggiornate e formate per poter affrontare la ripresa e mantenere le leadership acquisite a livello internazionale. Ci muoveremo con le istituzioni per consolidare il ruolo fondamentale che gli associati di ANES hanno nel rapporto cultura-produttività”.

Ivo Nardella ha poi presentato il suo ampio programma di lavoro per il triennio 2020-2023 che si articola su tre valori fondamentali: rappresentare tutti, formare per informare, evolvere per cambiare, che saranno sostenuti da un diretto coinvolgimento dei Soci, anche attraverso un rafforzamento della presenza nei territori, e dalla valorizzazione delle persone prima delle personas.

Grande attenzione continuerà a essere dedicata agli asset dell’Associazione, dalla consulenza ai Soci, alla formazione, alle sezioni Digital e CSST, al contratto di lavoro, ma anche alle nuove iniziative di valore come la B2B Marketing Conference, nata nel 2019 come punto di partenza e di evoluzione per le sfide della comunicazione B2B, che sta generando un ottimo posizionamento di ANES e dei suoi associati verso il target dei marketers B2B.

Affiancheranno Ivo Nardella nella guida di ANES i Vice Presidenti Alessio Crisantemi di GN Media e Carlo Latorre di Cronoart, oltre al Presidente della Sezione ANES Digital che verrà eletto nelle prossime settimane dall’assemblea della componente digital dell’Associazione