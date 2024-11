ITRack presenta il nuovo micro data center Edge Cube 4.0

ITRack, azienda italiana con 40 anni di esperienza nella produzione di armadi rack 19” per i settori dell’elettronica, elettrotecnica, telecomunicazioni e trasmissioni dati, presenta il suo nuovo Micro Data Center, Edge Cube 4.0.

Nell’era della trasformazione digitale con l’esponenziale crescita di dispositivi per l’IoT, il 5G e l’intelligenza artificiale (AI) – sottolinea ITRack –, le esigenze di elaborazione dei dati in prossimità e la conseguente riduzione della latenza dell’infrastruttura IT, sono alla base di schemi di progettazione che si basano su modelli architetturali di edge computing grazie ai quali è possibile analizzare le informazioni localmente e fornire risposte agli eventi in tempo reale.

I Micro Data Center, comunemente conosciuti come Edge Data Center, sono la risposta a queste necessità. A tutti gli effetti si tratta di veri e propri data center in miniatura, che ospitano al loro interno tutti gli elementi base dell’infrastruttura IT quali server, storage, gruppi di continuità, PDU, sistemi di raffreddamento, controllo accessi e sistemi di monitoraggio.

L’innovativo, efficiente e tecnologicamente avanzato Micro Data Center “Edge Cube 4.0” di ITRack, afferma l’azienda, rappresenta la soluzione ideale per una gestione più efficiente e sicura dei dati, consentendo alle imprese di ottimizzare le operazioni quotidiane e di elaborare rapidamente grandi volumi di dati nei siti locali e remoti in cui vengono raccolti i dati o nelle vicinanze.

Edge Cube 4.0 è progettato per offrire una potenza di calcolo elevata: il sistema compatto e versatile permette di gestire, archiviare ed elaborare dati con facilità, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando le prestazioni.

Le caratteristiche principali del nuovo Micro Data Center Edge Cube 4.0 di ITRack vengono così sintetizzate dal produttore:

Efficienza Spaziale: il design compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, ottimizzando lo spazio disponibile senza compromettere la potenza.

Facilità di Implementazione: la configurazione plug-and-play consente una rapida installazione e integrazione nei sistemi esistenti.

Scalabilità: cresce al ritmo del business con soluzioni scalabili che si adattano alle esigenze aziendali in continua evoluzione.

Sicurezza Avanzata: protegge i dati con tecnologie di sicurezza all'avanguardia, garantendo la massima tranquillità.

Efficienza Energetica: riduce i costi operativi grazie a un sistema progettato per un consumo energetico ridotto.

