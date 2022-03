L’evento ItaliaSec: IT Security Summit ritorna a Milano il 24 e 25 Maggio come evento in presenza per approfondire e contrastare le attuali sfide che l’Italia sta affrontando in termini di sicurezza informatica.

ItaliaSec, certificato CPE, riunisce più di 150 leader della sicurezza informatica da tutta Italia ed in particolare da settori chiave come il bancario e finanziario, energetico, governativo, sanitario, farmaceutico, commercio al dettaglio ed altri settori chiave.

Rafforzate la vostra strategia cyber e confrontate la vostra digital maturity con i leader di aziende come Alitalia, Banca d’Italia, UBI Banca, Autostrade per l’Italia e Baker Hughes.

Durante l’evento sarà anche possibile migliorare le proprie conoscenze attraverso differenti sessioni interattive come live panel discussions, roundtables, presentations, discussioni di gruppo e casi studio.

Inoltre, in queste sessioni i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi per più di 6 ore e discutere su tematiche attuali durante pranzi a tavola ed aperitivi offerti.

I temi principali delle sessioni saranno su:

Cyber resilience for the digital age

Reacting to the growing attack surface

Emerging trends and risk factors in modern cloud security frameworks

security frameworks Risk-based security to aid business agility

Developing and updating incident response plans

Strategies for mitigating insider threats

And more!

Per visionare l’agenda completa di ItaliaSec: IT Security Summit , la rosa dei relatori ed ottenere il proprio pass, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.

Per gli iscritti a 01Net è possibile ottenere il pass gratuito per l’accesso all’evento con il codice 01NET-VIP al link sottostante:

http://italy.cyberseries.io/register