ItaliaSec, incontro con i professionisti della cybersecurity: il pass omaggio

La conferenza virtuale ItaliaSec (17-18 novembre 2020) è la principale piattaforma in Italia per la sicurezza informatica, interamente dedicata a professionisti senior in ambito cybersecurity provenienti da settori come retail, banking & finance, automotive, utility, food & beverage e fast moving consumer goods.

Giunto alla sua quarta edizione consecutiva ItaliaSec è un evento concepito per confrontarsi su temi odierni della cybersecurity promuovendo lo sviluppo di collaborazioni intersettoriali tra i leader dell’informatica in modo da creare un fronte comune per salvaguardare gli asset aziendali.

Nel corso del programma i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi e scambiare opinioni su temi di rilievo come: Human Factor, Employee Awareness e Training, Third Party Risks, Supply Chain, Cloud Security, Digitalization, Compliance e tanti altri.

La rosa dei relatori di ItaliaSec include:

– Corradino Corradi, Head of ICT Security presso Vodafone

– Fabio Gianotti, CSO presso UBI Banca

– Riccardo Riccobene, Head of Third-Party Governance Security Advisory presso Deutsche Bank

– Marco Bozzetti, President presso AIPSI

– Luca Curioni, Chief Digital Officer presso Comune di Milano

Ottieni un pass gratuito inserendo il codice 01NETVIP *. Con questo codice avrai accesso all’evento e ai suoi contenuti per i 30 giorni successivi, potrai partecipare a Q&A in tempo reale.

* Codice valido solo per utenti finali, non valido per vendor o stampa.

Un webinar aspettando ItaliaSec Imparare ad Adattarsi alla Nuova Normalità nel Mondo della Sicurezza è il titolo di un webinar preparatorio a ItaliaSec. Il webinar è certificato CPE e si terrà il 27 ottobre 2020, dalle 10:45 alle 12:00