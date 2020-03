L’IT Factory di Mondadori acquistata da Fincons Group

Fincons Group ha annunciato l’acquisizione del ramo IT Factory del Gruppo Mondadori, già cliente e partner del Gruppo.

L’acquisizione andrà a potenziare ulteriormente i servizi di delivery della società di IT business consulting e system integration internazionale con sedi in Italia, Svizzera, UK, Francia, Germania e US, in ambito publishing, che già si contraddistinguono attraverso le competenze del Delivery Center di Bari, che con oltre 700 professionisti offre servizi di IT Smartshore, ma anche supportati dalle attività di consulenza e delivery delle altre sedi del Gruppo.

Parallelamente Fincons Group valorizzerà il proprio business in Francia, dove ha da poco aperto una nuova sede, a Parigi. Fincons gestirà nella fattispecie la piattaforma degli abbonamenti alle riviste di Reworld Media Magazines SAS (già Mondadori France), attività strategica del gruppo digitale francese, proprietario di un network media internazionale.

Come afferma Michele Moretti, ceo di Fincons Group, in una nota, “Con questa acquisizione abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra partnership già attiva con il Gruppo Mondadori, nostro cliente e partner da diversi anni. L’acquisizione è per noi una conferma del posizionamento acquisito in tanti anni di lavoro con i più importanti nomi del mercato media e publishing e un’occasione per farci conoscere con ancora più forza in un paese competitivo come la Francia, dove abbiamo iniziato già da qualche tempo a collaborare con diversi nomi importanti del settore media“.