Irideos amplia Avalon Campus con il nuovo data center Avalon 2

Irideos continua ad investire in Italia, e lo fa ampliando il proprio Avalon Campus con la creazione di un nuovo data center, Avalon 2.

Negli spazi di Avalon 2 aziende e operatori possono interconnettersi, come se fossero in un’unica grande sala virtuale, agli apparati e alle reti degli oltre 155 operatori nazionali ed internazionali, Ott, piattaforme di streaming e cloud provider mondiali già presenti nell’Avalon Campus.

Localizzato a Settimo Milanese, a meno di tre chilometri dall’Avalon Campus di via Caldera a Milano, a cui è collegato con una grande quantità di fibre ottiche, Avalon 2 offre tutti i servizi oggi disponibili nell’Avalon Campus, con le stesse prestazioni e alle stesse condizioni grazie alla moderna infrastruttura di gestione delle connessioni – la cosiddetta meet-me-room distribuita.

Facile comprendere la soddisfazione espressa da Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di Irideos. Il manager ha sottolineato l’importanza di Avalon Campus per i servizi Internet italiani, al punto che la società ha compreso l’esigenza di espanderlo con un nuovo data center in grado di soddisfare la crescente domanda di aziende e operatori che hanno bisogno di nuovi spazi iperconnessi. Una domanda, sottolinea Vivarelli, ulteriormente cresciuta con l’improvvisa accelerata della transizione digitale innescata dall’attuale pandemia.

Il nuovo data center di Irideos, Avalon 2, è definito dalla società come moderno, sicuro ed efficiente. Inoltre, è dotato delle più avanzate tecnologie di alimentazione, condizionamento e sicurezza.

Infine, Irideos ha comunicato che Avalon 2 è già disponibile e pronto ad accogliere nuovi Clienti.