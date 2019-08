Una delle circostanze in cui possiamo far sì (e sarebbe opportuno) che iPhone non ci disturbi (e non ci distragga) è mentre guidiamo: è a questo che serve la funzione Non disturbare alla guida, una funzione di grande importanza per la sicurezza sulla strada e che prevede delle opzioni specifiche per quando stiamo guidando.

Per attivare la funzione Non disturbare alla guida, per prima cosa apri l’app Impostazioni dalla schermata Home di iOS.

Nell’app Impostazioni, tocca la categoria Non disturbare.

Nella scheda Non disturbare delle Impostazioni di iOS, scorri fino alla sezione Non disturbare alla guida e, qui, tocca Attiva.

iOS presenta tre opzioni per l’attivazione di questa funzione:

• Manualmente la attiva quando la selezioniamo dal Centro di Controllo.

• Quando connesso al Bluetooth attiva la funzione quando iPhone si collega al sistema infotainment dell’auto a cui è abbinato, via Bluetooth.

• Automaticamente fa in modo che l’iPhone rilevi da sé che ci siamo messi alla guida.

Quest’ultima è un’opzione comoda ma che potrebbe generare dei “falsi positivi”, basandosi sui sensori di movimento e su altri parametri non univoci. Ad esempio potrebbe attivarsi quando si sta in effetti viaggiando in auto, ma come passeggero: se ciò accade, è comunque possibile selezionare la notifica e “far presente” all’iPhone che in realtà non stiamo guidando, toccando Non sto guidando.

Nel caso in cui selezioniamo l’opzione Manualmente, dobbiamo ricordare di attivare Non disturbare alla guida dal Centro di Controllo quando ci stiamo mettendo alla guida. Ma innanzitutto, dobbiamo fare in modo che questa funzione venga visualizzata nel Centro di Controllo.

Per aggiungere il pulsante della funzione Non disturbare alla guida al Centro di Controllo, apri Impostazioni e tocca la categoria Centro di Controllo: qui, tocca Personalizza controlli, poi individua la voce Non disturbare alla guida (presenta l’icona di un’auto, oltre al nome) e tocca il pulsante più (+) su fondo verde accanto a essa. Da quel momento, la funzione Non disturbare alla guida, riconoscibile dall’icona dell’auto, è attivabile in maniera rapida dal Centro di Controllo.

Quando l’opzione Non disturbare alla guida è attiva, iPhone filtra una serie di funzioni che potrebbero distrarci e ne attiva altre che possono invece risultare utili.

Tocca su Altre info, sotto la voce Attiva nella sezione Non disturbare alla guida delle Impostazioni per leggere nel dettaglio quali sono le distrazioni che iPhone elimina e con quali modalità, nonché come personalizzare i messaggi di risposta automatica: si tratta di informazioni che è molto utile conoscere.

Oppure, in alternativa, puoi consultare questa pagina del sito di supporto di Apple.