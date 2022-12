iPhone 15 potrebbe migliorare la durata della batteria

Secondo rumor recenti, il chip A17 Bionic che potrebbe potenziare i modelli top di gamma della prossima generazione di smartphone di Apple, iPhone 15, getterebbe buone basi per ottenere una maggiore durata della batteria.

La voce si basa principalmente sull’ipotesi che il futuro chip di iPhone 15, come anche il chip M2 Pro che alcuni osservatori prevedono possa alimentare nuovi Mac in uscita nel corso del prossimo anno, sarà basato sulla nuova tecnologia a 3 nm di TSMC, la “fonderia” di semiconduttori che produce – tra gli altri – i SoC Apple Silicon.

TSMC sta apprestando i suoi stabilimenti per il nuovo processo produttivo a 3 nm e la produzione di massa dovrebbe essere più che pronta per il periodo dell’anno in cui Apple solitamente lancia i nuovi modelli di iPhone.

Infatti, diversi osservatori si aspettano che la tecnologia a 3 nm venga adottata in primo luogo sui prossimi chip dei Mac (gli ipotizzati M2 Pro e ‌M2‌ Max), prima ancora che su iPhone.

Secondo un report di Bloomberg, i miglioramenti dei nuovi chip sarebbero focalizzati soprattutto nell’ambito – essenziale per i dispositivi mobili – dell’efficienza energetica.

TSMC avrebbe indicato che i suoi processi a 3 nm abilitano prestazioni migliori rispetto ai chip a 5 nm, pur richiedendo circa il 35% di energia in meno.

Se Apple manterrà anche per la famiglia “15” di iPhone l’attuale diversificazione della gamma, i chip basati sulla più recente tecnologia di produzione potrebbero trovare spazio all’interno dei modelli top, iPhone 15 Pro. Che, se queste congetture si riveleranno veritiere, potrebbero dunque introdurre miglioramenti sia in termini di performance che – in modo significativo – di autonomia.

Chiaramente, bisogna sempre ricordare (soprattutto ora, a tanti mesi di distanza dall’arrivo dei nuovi iPhone) che si tratta al momento solo di rumor e speculazioni, nulla di ufficiale. Come sempre, dovremo attendere la presentazione Apple per conoscere tutti i dettagli su come sarà la prossima generazione di iPhone.