iPhone 15: le novità del nuovo smartphone Apple in arrivo a settembre

Apple è solita presentare i nuovi modelli di iPhone ogni anno, nel mese di settembre: iPhone 15 potrebbe quindi arrivare all’incirca tra un paio di mesi, poco dopo la fine delle ferie estive. La consuetudine degli ultimi anni, a parte alcune eccezioni, vede la società di Cupertino svelare i nuovi smartphone entro la prima metà del mese, con la disponibilità entro lo stesso mese.

L’attesa per la nuova gamma iPhone 15, su cui da tempo circolano rumor e congetture, inizia dunque ad alzarsi. Vediamo allora alcune ipotesi su come sarà iPhone 15, ricordando che – per l’appunto – al momento si tratta solo di ipotesi basate su voci, indiscrezioni e supposizioni, niente di ufficiale.

C’è anche da considerare che, se Apple dovesse confermare la diversificazione in modelli “standard” e modelli Pro, le principali novità potrebbero essere riservate ai soli dispositivi top di gamma.

Ciò, a partire dal processore. Nella gamma iPhone 15 dovrebbe debuttare l’ultima generazione di chip Apple, A17. I rumor ipotizzano che possa essere basato sul nuovo processo a 3nm: sarebbe il primo chip di questa serie costruito con tale tecnologia. Questo comporterebbe non solo un aumento della performance, ma anche una diminuzione del consumo di energia. Il debutto dell’A17 è previsto dai rumor solo nei modelli Pro.

A proposito di velocità, la gamma iPhone 15, o forse solo i modelli Pro, potrebbero integrare il supporto per il Wi-Fi 6E.

Rimanendo in tema di connettività, da anni la porta di connessione degli iPhone è di tipo Lightning: ciò potrebbe cambiare con la serie iPhone 15. Secondo diverse voci Apple potrebbe infatti mettere in atto (o quanto meno iniziare) la transizione allo standard USB-C per lo smartphone.

Per quanto riguarda il design, non dovrebbero esserci stravolgimenti rivoluzionari, ma di qualche differenza si vocifera, soprattutto per quel che riguarda i modelli Pro. La Dynamic Island, che negli iPhone 14 Pro ha sostituito il notch, potrebbe arrivare su tutta la gamma iPhone 15.

Gli iPhone 15 Pro potrebbero invece presentare dei bordi più sottili e smussati e, per la prima volta, uno chassis in titanio, materiale che potrebbe rendere la scocca dello smartphone al tempo stesso sia più durevole che più leggera.

Ci sono stati diversi rumor anche riguardanti un eventuale redesign dei pulsanti, ma gli stessi rumor si sono contraddetti nel corso del tempo. Le congetture più recenti ipotizzano pulsanti del volume senza particolari modifiche, con un pulsante al posto dello switch per la funzione mute dello smartphone. Alcuni hanno ipotizzato l’arrivo sui modelli Pro di un pulsante personalizzabile sul tipo di quello dell’Apple Watch Ultra, a cui gli utenti potrebbero avere la possibilità di assegnare delle funzioni di sistema.

Miglioramenti significativi potrebbero arrivare nel comparto fotografico, anche in questo caso probabilmente solo sugli iPhone 15 Pro.

Secondo alcuni rumor sulla gamma iPhone 15 farà il suo debutto una fotocamera periscopica, ma questo upgrade potrebbe essere limitato al solo modello Pro Max. La lente periscopica verrebbe impiegata nel teleobiettivo e abiliterebbe l’implementazione di uno zoom ottico 5x o 6x. Un sistema di questo tipo richiederebbe maggiore spazio all’interno dello smartphone, e questo fa supporre che, se effettivamente Apple utilizzerà questa tecnologia, probabilmente lo farà silo su iPhone 15 Pro Max.