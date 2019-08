iPhone 11, Apple lo presenta il 10 settembre. Ecco come sarà

Apple ha inviato gli inviti per l’annuncio dell’atteso iPhone 11. Tutte le novità del nuovo smartphone saranno svelate il prossimo 10 settembre alle ore 10 di Cupertino (le 19 italiane) presso lo Steve Jobs Theater, all'interno del campus dell'Apple Park. L’immagine che correda l’invito è una mela multicolore che molto da vicino ricorda l’iconico logo arcobaleno utilizzato da Apple dal 1977 e che fino al 1999 ha caratterizzato i prodotti dell’azienda. Questo potrebbe essere il primo indizio di una delle novità che saranno presentate il 10 settembre e di cui da qualche tempo si parla, ovvero il ritorno al vecchio logo, per il quale nel febbraio dello scorso anno Apple ha registrato uno specifico brevetto.

Tuttavia, il protagonista dell’evento sarà chiaramente il nuovo iPhone 11, o comunque si chiamerà la nuova versione dello smartphone. Le voci che sinora si sono ricorse sul web parlano di una gamma molto probabilmente composta da tre modelli: due di fascia più alta con schermo OLED (forse fino a 6,5”) e uno più economico con display LCD, simile a quello del 2018. A parte il consueto miglioramento delle prestazioni, in cui un ruolo determinante lo giocherà il nuovo processore A13, ogni modello di iPhone 11 dovrebbe avere una telecamera in più sul retro che vada ampliare le possibilità di scatto sul versante grandangolare. Gli OLED dovrebbero perciò essere dotati di tre obiettivi e il modello LCD di due.

Tra le ipotesi più accreditate ci sono poi la possibilità di poter usare l’iPhone per ricaricare altri dispositivi (probabilmente in modalità wireless), la sostituzione del 3D Touch in tutti i modelli con il feedback aptico introdotto con l’iPhone X e un nuovo interruttore mute. Migliorie dovrebbero anche arrivare sul versate impermeabilità.

Focus sull’iPhone 11, ma ma si parlerà sicuramente anche di iOS 13 e della sua disponibilità. Inoltre, Apple ci ha abituato ad aspettarci dall’evento di settembre anche altri annunci. Quest’anno il candidato più accreditato è un nuovo Apple Watch, magari con una revisione più di look che non tecnologica. Si attendono anche una nuova famiglia di iPad Pro, un nuovo iPad economico e una revisione dei MacBook Pro. Per questi ultimi, come è accaduto in passato, potrebbe esserci un evento specifico in ottobre.

Vista l’importanza strategica che hanno i servizi Apple Arcade e Apple TV+ che saranno lanciati i prossimi mesi, Apple potrebbe cogliere l’occasione dell’evento del 10 settembre per tornare a parlarne, fornendo ulteriori dettagli, come per esempio il prezzo o la data di disponibilità.

Chi volesse seguire in diretta l’evento può farlo collegandosi alle 19 sul sito Apple oppure tramite Apple TV.