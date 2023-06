iPadOS 17: tutte le novità del nuovo sistema operativo di iPad

Durante il keynote che ha visto il debutto di Vision Pro, del Mac Pro con chip M2 Ultra e di numerose altre novità, Apple ha presentato in anteprima anche iPadOS 17, il prossimo aggiornamento del sistema operativo di iPad, che offre agli utenti modalità completamente nuove per personalizzare la schermata di blocco e interagire con i widget.

Lavorare con i PDF diventa più semplice grazie alla funzione di inserimento automatico, che identifica e compila in modo intelligente i campi dei moduli, mentre Note si arricchisce di una nuova esperienza per annotare i PDF e lavorarci a più mani. Messaggi riceve aggiornamenti significativi, tra cui una nuova esperienza con gli adesivi, e gli utenti possono ora lasciare messaggi audio e video FaceTime.

L’app Salute approda su iPad e introduce grafici interattivi, mentre HealthKit permette ai team di sviluppo di creare esperienze innovative concepite appositamente per il display di iPad. iPadOS 17 è disponibile già da oggi come developer beta, e in autunno sarà disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad.

“iPadOS è il cuore del nostro dispositivo più versatile di sempre, e permette di fare moltissime cose con iPad. Ora, con iPadOS 17, offriamo un’esperienza ancora più personale e potente”, ha detto Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Con i widget interattivi sulla schermata di blocco, gli aggiornamenti ai PDF e a Note, e i miglioramenti apportati a Messaggi e FaceTime, iPadOS offre ancora più modi per fare ogni cosa in modo più semplice e veloce”.

Una schermata di blocco personalizzata

Ora l’utente può sfruttare appieno il display di iPad e personalizzare la schermata di blocco per renderla più personale, utile e bella. Grazie a nuove funzioni per le foto, può visualizzare le sue immagini preferite sulla schermata di blocco e scegliere tra ancora più stili. Può selezionare una foto dalla libreria personale, un set dinamico di foto che si alternano in modo casuale durante la giornata, o una Live Photo che mostra un effetto slow-motion ogni volta che riattiva l’iPad.

Si può scegliere uno sfondo dalla galleria della schermata di blocco, che sarà spettacolare sull’ampio display di iPad, e poi selezionare stili e colori di font espressivi per personalizzare l’aspetto della data e dell’ora. E si possono anche aggiungere emoji e combinazioni di colori a piacere per dare un tocco speciale all’immagine.

La funzione Attività in tempo reale arriva in iPadOS per consentire di seguire sul momento le attività in corso, come partite, itinerari di viaggio o consegne dei pasti, direttamente dalla schermata di blocco.

In iPadOS 17 i widget diventano interattivi permettendo di svolgere diverse attività con un semplice tap. Per esempio, l’utente può accendere le luci, riprodurre un brano o segnare all’istante un promemoria come completato, direttamente dal widget. E grazie agli aggiornamenti a WidgetKit, i team di sviluppo potranno integrare aspetti di interattività nei propri widget.

I widget interattivi sono ora disponibili nella schermata Home e di blocco, così l’utente può fare tante cose al volo e vedere le informazioni a colpo d’occhio. Grazie alla loro tonalità cromatica adattiva, si armonizzano allo sfondo della schermata di blocco in modo da garantire sempre una leggibilità ottimale.

Lavorare con i PDF è ancora più semplice in iPadOS 17

Ora inserire informazioni nei file PDF è più semplice che mai. iPadOS 17 usa il machine learning per identificare i campi di testo nei PDF e compilarli rapidamente aggiungendo informazioni come nome, indirizzo e email direttamente da Contatti.

Grazie a un importante aggiornamento dell’app Note, ora sono disponibili modi completamente nuovi per organizzare, leggere, annotare e lavorare ai PDF insieme ad altre persone.

In iPadOS 17, i file PDF appaiono a larghezza intera, così l’utente può scorrere velocemente le pagine, inserire annotazioni al volo e perfino disegnare con Apple Pencil.

Inoltre, può visualizzare e annotare PDF e scansioni di documenti direttamente all’interno di una nota, e grazie alla collaborazione in tempo reale, gli aggiornamenti appaiono all’istante non appena la nota viene condivisa con altre persone.

App Messaggi: più interattiva e strumenti di comunicazione migliorati

Messaggi offre nuovi modi per connettersi, tra cui un’esperienza di adesivi con emoji sticker e la possibilità per gli utenti di creare Live Stickers dalle proprie foto sollevando un soggetto dallo sfondo. E per rendere più briosa una conversazione, si possono anche aggiungere degli effetti ai Live Sticker. Un nuovo cassetto della tastiera raggruppa tutti gli adesivi in un unico posto, per accedervi comodamente in vari punti di iPadOS.

Le nuove funzioni di Messaggi includono un menu espandibile che si apre con un tap per accedere velocemente a tutte le app per iMessage usate più spesso. L’esperienza di ricerca è stata migliorata con i filtri per persone, parole chiave e tipi di contenuti, così l’utente può fare ricerche più mirate. Ora si può saltare direttamente all’ultimo messaggio letto in una chat di gruppo e rispondere al volo e con più semplicità sfiorando il fumetto di testo.

I messaggi audio vengono automaticamente trascritti, così l’utente può leggerli subito o ascoltarli in un secondo momento. Quando una persona condivide la sua posizione in Messaggi, questa viene visualizzata in tempo reale durante la conversazione fino al termine della sessione di condivisione.

Comunicazioni più espressive con FaceTime

Quando una persona non risponde a una chiamata, FaceTime permette di lasciare un messaggio audio o video.

Le chiamate FaceTime diventano anche più espressive con reazioni come cuori, palloncini, fuochi d’artificio, raggi laser, pioggia e tanto altro. I nuovi effetti possono essere attivati tramite semplici gesti, e sono disponibili anche per le app di videochiamata di terze parti.

Grazie a un aggiornamento per Apple TV 4K, FaceTime approda ora anche sul grande schermo di casa. Grazie alla fotocamera Continuity, sarà possibile avviare una videochiamata direttamente da Apple TV o farla partire da iPad e passarla poi su Apple TV per vedere amici, amiche e parenti sul televisore. E con Inquadratura automatica l’utente sarà sempre al centro della scena anche se si sposta nella stanza.

Safari migliora la produttività dell’utente

Con gli aggiornamenti apportati a Safari, la produttività viene di molto incrementata. Grazie ai profili, l’utente può tenere separata l’attività di navigazione personale da quella lavorativa. Ogni profilo ha la sua cronologia, i suoi cookie, i suoi gruppi di schede e i suoi preferiti, ed è facile passare da un profilo all’altro.

La navigazione privata ora consente di bloccare la finestra visualizzata usando Face ID o Touch ID, e rimuove i tracker usati per il tracciamento cross-site. L’esperienza di ricerca risulta migliore grazie a una maggiore reattività e a suggerimenti ancora più mirati e facili da leggere.

L’app Salute fa il suo debutto su iPad

Con iPadOS 17 l’app Salute approda su iPad, offrendo all’utente la possibilità di vedere i suoi dati sanitari in modo ancora più dettagliato. I Preferiti hanno un look tutto nuovo con un design ottimizzato per iPad: l’utente riceve informazioni sulla sua salute con trend, dati in evidenza e grafici interattivi dettagliati.

Ora, su iPad si potrà anche monitorare e gestire i farmaci da assumere, usare Monitoraggio ciclo, registrare emozioni momentanee e stati d’animo quotidiani, visualizzare le cartelle sanitarie di più istituti e molto altro, tutto in una posizione centrale sicura e riservata.

Sviluppatori e sviluppatrici di app per la salute e il fitness adesso possono usare HealthKit su iPad, così potranno creare nelle loro app esperienze innovative che integrano le informazioni che l’utente ha scelto di condividere, rispettando gli stessi rigorosi protocolli dell’app Salute in materia di privacy e sicurezza dei dati.

Altri aggiornamenti in iPadOS 17

Stage Manager offre ancora più flessibilità per gestire la posizione e le dimensioni delle finestre, così l’utente può controllare ancora meglio il suo spazio di lavoro. Inoltre, supporta l’uso delle fotocamere integrate sui monitor esterni.

Freeform offre nuovi strumenti di disegno, supporto della funzione senza contatto, inclinazione e adattamento alla forma, così come la possibilità di aggiungere linee di collegamento e nuove forme a qualsiasi oggetto, e la funzione Follow Along per seguire facilmente il lavoro svolto alla lavagna.

Spotlight permette di cercare informazioni e avviare azioni in modo ancora più rapido grazie a scorciatoie per le azioni successive, risultati visivi migliori e ricerca video.

Ricerca visiva riesce a identificare anche cibo, vetrine, insegne e simboli su cose come le etichette di lavaggio dei capi d’abbigliamento.

La tastiera ha una funzione di correzione automatica migliore, e permette di inserire il testo in modo ancora più semplice e veloce. Il testo predittivo agevola il completamento delle frasi, e il nuovo modello di riconoscimento vocale di Dettatura è ancora più accurato.

Ora Siri si può attivare dicendo semplicemente “Siri”. Dopodiché, l’utente potrà formulare più richieste senza dover riattivare ogni volta l’assistente.

Condividere contenuti usando AirPlay è ancora più semplice, perché ora l’intelligenza on-device impara le preferenze dell’utente. AirPlay funzionerà anche con i televisori supportati negli hotel, consentendo agli utenti di godersi facilmente i propri contenuti preferiti sulla tv quando sono in viaggio. Basata su solide fondamenta di privacy e sicurezza, questa funzione sarà disponibile entro la fine dell’anno in alcuni alberghi, a cominciare dai brand del gruppo IHG Hotels & Resorts.

Promemoria introduce un nuovo modello di lista della spesa intelligente che semplifica lo shopping raggruppando gli articoli in sezioni, che si possono visualizzare anche in orizzontale con una nuova vista a colonne.

Ora Mappe permette di scaricare le mappe e di usarle offline. L’utente può selezionare aree, cercare ed esplorare località accedendo a tutta una serie di informazioni, e ottenere indicazioni per qualunque modalità di spostamento anche quando è offline.

Gli aggiornamenti per la protezione della privacy includono l’espansione di “Migliora la sicurezza delle comunicazioni” con l’aggiunta di protezioni per bambini e bambine, e una funzione “Avviso di contenuti sensibili” per adulti. Gli aggiornamenti alle autorizzazioni per accedere a Foto e Calendario aiutano l’utente a fare scelte più informate in merito ai dati da condividere con le app. E un aggiornamento alla modalità di isolamento permette di proteggere ancora meglio le potenziali vittime di spyware mercenario mirato.

Nuovi strumenti per l’accessibilità rendono iPad ancora più accessibile. Assistive Access è un’interfaccia personalizzabile che aiuta l’utente con disabilità cognitive a usare l’iPad con maggiore semplicità e indipendenza. Live Speech permette a chi non può parlare di scrivere ciò che vuole dire e farlo pronunciare a voce alta durante le telefonate, le chiamate FaceTime e le interazioni di persona. Personal Voice offre all’utente che rischia di perdere la voce l’opportunità di creare una voce personalizzata simile alla sua, e di integrarla in Live Speech. E la funzione Point and Speak in Lente d’ingrandimento aiuta le persone cieche e ipovedenti a interagire con dispositivi elettronici e altri oggetti fisici con piccole etichette di testo.

Disponibilità di iPadOS 17

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, la versione beta di iPadOS 17 è disponibile all’indirizzo developer.apple.com; la versione beta pubblica sarà disponibile dal mese prossimo su beta.apple.com.

Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina di preview di iPadOS 17 sul sito di Apple.