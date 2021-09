iPadOS 15, potenziato il multitasking per la vera produttività con iPad

Apple ha rilasciato iPadOS 15: la nuova major release del sistema operativo di iPad migliora il multitasking e introduce nuove funzioni ed esperienze che rendono il tablet ancora più versatile.

Naturalmente iPadOS condivide una base di tecnologie e funzionalità core con iOS, anch’esso aggiornato alla versione 15.

E, come iOS 15, viene per il momento proposto da Apple come “alternativa disponibile” all’attuale (o dovremmo dire precedente, a questo punto) “filone” del software di sistema di iPad, iPadOS 14.8.

Con l’iPad, sottolinea Apple, si può fare di tutto. Il nuovo aggiornamento espande ancora di più la versatilità del tablet di Apple grazie a un ulteriore potenziamento delle funzioni di multitasking.

Un nuovo menu per il multitasking appare ora sopra le app e consente di attivare Split View, Slide Over o lo schermo intero con un semplice tap.

All’interno delle app, poi, una barra mostra le miniature delle finestre aperte per potervi accedere rapidamente.

Ci sono ulteriori funzioni per il multitasking e le abbreviazioni da tastiera consentono di attivare Split View o Slide Over utilizzando una tastiera esterna, per incrementare la produttività.

I widget possono ora essere posizionati tra le app nella schermata Home, per fornire più informazioni a colpo d’occhio e offrire un’esperienza più personalizzata.

Inoltre, ci sono nuovi widget di dimensioni maggiori progettati specificamente per il display più grande dell’iPad, particolarmente adatti per mostrare video, musica, foto e altro.

Parlando di nuovi widget, troviamo Dov’è, Contatti, App Store, Game Center e Mail, mentre i layout suggeriti includono i widget per le app più utilizzate.

La libreria app arriva anche su iPad: organizza automaticamente tutte le app in una vista facile da navigare, con categorie come Produttività, Giochi e Aggiunte recenti e altre, ed è facilmente accessibile direttamente dal Dock mediante un’icona.

Le pagine della schermata Home possono poi essere riordinate o nascoste in base alle proprie esigenze e preferenze.

Note si estende a tutto il sistema con Quick Note, le note rapide: un modo veloce per prendere appunti da qualsiasi punto su iPadOS.

È possibile aggiungere link a un’app o a una pagina web a una nota rapida e i tag consentono di categorizzare e organizzare facilmente le note.

Il browser dei tag nella barra laterale consente di toccare qualsiasi tag o un una combinazione di essi per visualizzare le note che li contengono e le menzioni permettono all’utente di inviare una notifica a una persona in una nota condivisa.

Troviamo poi anche in iPadOS 15, come per iOS 15, la Full immersion per mantenere la concentrazione sull’attività che stiamo svolgendo, il redesign delle notifiche, le nuove esperienze di comunicazione con FaceTime, la funzione Testo attivo, e altro ancora.

Sono già disponibili gli aggiornamenti di numerose app di base, come Safari, Mappe, Foto.

Non mancheremo nei prossimi giorni di approfondire le novità più interessanti di iPadOS 15 per gli utenti professionali.

Sul sito di Apple, oltre alla carrellata di novità, è consultabile anche la lista dei modelli di iPad compatibili con il nuovo software di sistema iPadOS 15.