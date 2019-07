Apple ha rilasciato iOS 12.4 per iPhone e iPad, macOS 10.14.6, per i computer Mac, e una serie di altri aggiornamenti per generazioni precedenti dei sistemi operativi e per altri dispositivi dell’offerta di Cupertino.

Per quanto riguarda iOS 12.4, il nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple introduce una funzionalità di migrazione dei dati direttamente dal vecchio iPhone a quello nuovo.

Come avviene di solito, l’aggiornamento migliora anche la sicurezza di iPhone e di iPad, grazie a una serie di fix di vulnerabilità venute alla luce. Tra queste, una correzione relativa all'app Walkie-Talkie su Apple Watch (anch’esso aggiornato con l’update watchOS 5.3) e abilita nuovamente la funzionalità di walkie-talkie.

Oltre ai fix di sicurezza, ci sono anche bug fix, altre correzioni e miglioramenti, nell’ultimo aggiornamento iOS 12.4, che introduce anche il supporto per HomePod in Giappone e Taiwan.

Rimanendo in tema di funzionalità che al momento non interessano ancora gli utenti italiani, alcune testate d’oltreoceano segnalano che iOS 12.4 potrebbe introdurre il supporto per Apple Card, la carta di credito di Cupertino che debutterà inizialmente solo negli Stati Uniti. Inoltre, watchOS 5.3 aggiunge il supporto per l’ECG anche in Canada e Singapore.

Apple non ha aggiornato solo l’ultima iterazione del sistema operativo di iPhone e iPad: anche i dispositivi meno recenti hanno ricevuto un update.

Si tratta delle release iOS 9.3.6 e iOS 10.3.4, che dovrebbero introdurre un bug fix ai sistemi GPS.

Per quanto riguarda il Mac, Apple ha rilasciato l’aggiornamento macOS 10.14.6. Per questo, Cupertino specifica che “migliora la stabilità e l'affidabilità del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Tra le correzioni di problemi riportate da Apple, ce n’è una che riguarda le partizioni Boot Camp su iMac e Mac mini con Fusion Drive, una sull'affidabilità della condivisione file via SMB e altre che risolvono ulteriori problemi.

Naturalmente anche in macOS 10.14.6 troviamo poi gli importanti aggiornamenti di sicurezza.

Per ciò che concerne la sicurezza, le generazioni precedenti del sistema operativo del Mac possono ricevere gli ultimi aggiornamenti tramite Security Update 2019-004 High Sierra e Security Update 2019-004 Sierra.